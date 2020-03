Toto je dôvod, prečo by ste si nikdy nemali namaľovať dom tmavou farbou

SOUTH VALLEY - Predstavte si, že ste si kúpili svoj vysnívaný dom, akurát vonkajšia omietka nevyzerá úplne podľa vašich predstáv. Prvé, čo by vám mohlo napadnúť, ju pretrieť ju tmavšou farbou. Podľa odhadcu nehnuteľnosti to ale nie je najlepší nápad. Tmavé farby totiž vedia spôsobiť obrovské problémy.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že najjednoduchším riešením, ako omaľovať fasádu domu, je jednoducho pretrieť starú farbu jej tmavšou verziou. Odhadca nehnuteľností Jeff Neal z amerického Utahu ale varuje, že to nie je správne. Tmavosivá, tmavomodrá či čierna farba síce môže vyzerať podľa vkusu niektorých dobre, no nie nadlho. Tmavá farba totiž veľmi rýchlo vybledne, pretože na ňu neustále svietia slnečné lúče.

"Zatiaľ čo akrylové a latexové farby vydržia podstatne dlhšie než alkydové, vyblednutiu farby sa nedá predísť, nech máte akúkoľvek farbu," vysvetlil. Čím tmavšiu farbu použijete, tým bude vyblednutie či opadávanie farby viditeľnejšie a nápadnejšie. Nie je to jediný dôvod, pre ktorý by ste mali radšej staviť na svetlejšie odtiene. Neal poznamenáva, že tie tmavšie tiež absorbujú viac svetla, čo znamená, že váš dom bude neustále vyhriaty. Môže to preto viesť k vyšším faktúram za energie.

Podľa Amerického ministerstva energetiky tmavé farby absorbujú 70 až 90 percent slnečného žiarenia, zatiaľ čo svetlé farby lúče odrážajú. Ak sa aj napriek tomu neviete vzdať svojho sna o tmavšom exteriéri, je tu jedno miesto, ktoré môžete natrieť na tmavo. Sú to dvere.