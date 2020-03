Chodíte pomaly alebo rýchlo? Tempo vašej chôdze vie o desiatky rokov skôr predpovedať vašu smrť

RÍM - Štúdia zverejnená nedávno na stránkach vedeckého časopisu Journal of American Medical Association (JAMA) ukazuje, že pomalšie tempo chôdze je indikátorom rýchlejšieho fyzického i duševného úpadku. A to už od 45 rokov, píše taliansky denník La Repubblica.

Chodíš pomaly? Pravdepodobne starneš rýchlejšie. Nie je to žiadne módne príslovie, ktoré by používali milovníci rýchlej chôdze, ale pravda, i keď ide o pomerne zjednodušený výsledok výskumu vedcov z americkej Duke University v Severnej Karolíne. Ich rozsiahlej štúdie sa zúčastnili stovky mužov a žien narodených v rokoch 1972 a 1972 v novozélandskom meste Dunedin. Autori analyzovali výsledky lekárskych vyšetrení u 904 osôb od ich útleho detstva až do veku 45 rokov.

Výskum ukázal, že tí, ktorí chodili pomaly, vykazovali viac známok starnutia. Stav chrupu, pľúc a imunitného systému bol vo všeobecnosti horší u tých, ktorí dávali v živote prednosť pomalej chôdzi než u tých, ktorí chodili rýchlo. "Skutočne prekvapivé je to, že sa tak deje u 45-ročných ľudí a nie u geriatrických pacientov, u ktorých je pomalá chôdza obvyklá," komentovala výsledky hlavná autorka štúdie Line Rasmussenová. Zaujímavé je taktiež to, že horší zdravotný stav vykazujú ľudia už v 45 rokoch, keď sú ešte pomerne mladí.

Zdroj: Getty Images

Podľa výskumu je rovnako možné predpovedať, kto bude chodiť pomaly a kto rýchlo, už v predškolskom veku. Na základe všetkých informácií o účastníkoch štúdie vedci zistili, že v troch rokoch vykazujú pomalí a rýchli rôzne výsledky v neurokognitívnych testoch, kde sa meria motorická kapacita, IQ, schopnosť porozumieť reči, schopnosť znášať frustráciu a emotívna sebakontrola. U pokusných osôb bola prevedená aj magnetická rezonancia, ktorá všetko len potvrdila. Pomalší chodci mali starší mozog než rýchli. Pomaly chodiace osoby okrem toho vyzerali staršie ako ich vrstovníci, ktorí chodia rýchlo. "Lekári vedia, že pomalí chodci vo veku od 60 do 80 rokov majú tendenciu zomrieť skôr než rýchli chodci. Naša štúdia ukázala, že pomalá chôdza je problematickým príznakom už desiatky rokov pred nástupom staroby," dodala ďalšia výskumníčka Terrie Moffittová.

Štúdia vypovedá o tom, že už v útlom detstve možnou pomocou jednoduchých testov zistiť známky tendencie rýchlejšieho starnutia, a to nielen fyzického. A predovšetkým ukazuje, že rýchlosť chôdze je jednoduchým a lacným indikátorom zdravotného stavu v dospelom veku. Ide o skutočne lacnú záležitosť, ktorú môžu podľa autorov výskumu zaradiť lekári do komplexných prehliadok. Ak vo veku 45 rokov vieme, že starneme rýchlejšie, môžeme toto starnutie trochu spomaliť.