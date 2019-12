Toto je podľa odborníkov najdlhšia vzdialenosť na Zemi, ktorá sa dá prejsť peši

Cesta navrhnutá Google mapami medzi Južnou Afrikou a Magadanom počíta s kompami a trajektami, no trasa sa dá prejsť aj prostredníctvom mostov. Je dlhá neuveriteľných 22 530 kilometrov. Osoba kráčajúca priemerným tempom by na zdolanie tejto trasy potrebovala asi tri roky. Treba počítať s tým, že chodec by si musel pobaliť všetky potrebné veci, predávať svoje veci počas cesty a kupovať nové. Po ceste by zažil veľa nevšedného, od divokých a extrémne nebezpečných zvierat v dažďových pralesoch až po najchladnejšie obývané mesto na Zemi, Bilibino v Rusku.

Magadan Zdroj: Getty Images

Ľudia po celom svete absolvujú každý rok podobné pešie púte z mnohých dôvodov, najčastejšie z toho duchovného. Príkladom je známa púť do Santiaga de Compostela, ktorá je dlhá asi 800 kilometrov.

Appalačský chodník, ktorý vedie pozdĺž východného okraja USA, je zas dlhý viac ako 3000 kilometrov. Hoci nejde o explicitne náboženskú alebo duchovnú cestu, organizácia, ktorá chodník vytvorila, ju nazýva posvätným miestom kvôli nádherným prírodným scenériám.

Zdroj: Getty Images

Arthur Blessitt, držiteľ rekordu pre najdlhšiu chôdzu, prešiel od roku 1969 viac ako 64 000 kilometrov, pričom navštívil všetkých sedem kontinentov. Na každý z nich priniesol veľký drevený kríž a kázal svoje kresťanské presvedčenie. Dnes má Blessitt 79 rokov a dodnes spomína na svoju kariéru "chodca po svete".