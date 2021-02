Apokalyptické VIDEO pobúrilo Rakúšanov: Viedeň zrovnaná so zemou atómovou bombou, státisíce mŕtvych

VIEDEŇ - Rakúske ministerstvo zahraničia zožalo kritiku aj posmech za zverejnenie videa, ktoré malo ukázať odstrašujúce následky prípadného zvrhnutia atómovej bomby na Viedeň. Bomba o sile 100 kiloton TNT by podľa titulkov sprevádzajúcich apokalyptické zábery zabila 230 380 ľudí a ďalších 504 460 zranila.

Zdroj: YouTube/Österreichisches Außenministerium

Ministerstvo zverejnilo video na portáli YouTube predminulý piatok a v Rakúsku sa o ňom živo debatuje a neušlo ani pozornosti vtipálkov, ktorí vytvorili napríklad paródiu s bájnou príšerou Godzilla v hlavnej úlohe.

"Ide o bombu, ktorá sa veľmi často nachádza v arzenáloch," upozorňuje agitka za jadrové odzbrojenie. V rádiu 2,5 kilometrov by vraj ľudia začali horieť. Červeno tónované zábery podfarbené dramatickou hudbou ukončí citácia ministra zahraničia Alexandra Schallenberga ((ÖVP) : "Zmluvou o zákaze jadrových zbraní (TPNW) odzváňame začiatok konca týchto zákerných zbraní." Podľa videa je na svete 13 400 jadrových zbraní.

Kritika a zdesenie

Na sociálnych sieťach vyjadrovali ľudia často zdesenie a kritizovali predovšetkým skutočnosť, že video vzniklo v psychologicky náročnej pandemickej dobe.

Viedenský sociálnodemokratický (SPÖ) starosta Michael Ludwig na twitteri napísal, že video postráda akúkoľvek citlivosť. "Teraz nie je čas na vyvolávanie strachu atómovými bombami, ale na zabezpečenie očkovacích dávok," napísal Ludwig.

Minister zahraničia si za videom stojí

Schallenberg však dielko za 4000 eur zadané externej firme obhajoval v rakúskom parlamente. Podľa neho nejde o žiadne špekulatívne vyvolávanie strachu, ale "bohužiaľ o reálnu hrozbu". Podľa neho išlo o to "urobiť abstraktne pôsobiacu hrozbu hmatateľnou". Video sa podľa neho opiera o "seriózne fakty".

Zmluva o zákaze jadrových zbraní (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; TPNW), ku ktorej sa rakúske video vzťahuje, nemá žiadny praktický právny dopad na štáty, ktoré jadrové zbrane vlastnia. Dohoda je chápaná skôr ako súčasť diplomatického tlaku na celosvetové nukleárne odzbrojenie. Zmluvné strany, medzi ktoré patrí aj Rakúsko, sa okrem iného zaväzujú, že nikdy a za žiadnych okolností nebudú o jadrové zbrane usilovať, nebudú ich skladovať a neumožnia transport takéhoto arzenálu cez svoje územie.