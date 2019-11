Dvojnásobný otec si kúpil 20-centimetrového hada: Vyrástlo z neho hotové monštrum na FOTO

Tridsaťjedenročný Marcus z Gloucestershiru má doma päťmetrového barmského pytóna, ktorého nazýva Hexxie. Zaujímavé je, že keď ho kúpil, meral iba dvadsať centimetrov. Plaz požiera králiky, mŕtve nenarodené jelene, teľatá, kozy a ošípané, ktoré mladíkovi dodávajú miestni poľnohospodári.

Zdroj: Facebook/Marcus Hobbs

Jeho manželka Amy sa s novým prírastkom do rodiny chtiac-nechtiac musela vysporiadať. No naďalej ju znepokojuje, koľko priestoru had zaberá. Okrem toho môže byť životu nebezpečný. Ak sa oňho Hobbs nepostará správne, Hexxie ho dokáže prehltnúť v priebehu niekoľkých minút. Ten je však presvedčený o tom, že k takémuto scenáru nikdy nedôjde. Napriek tomu si dáva pozor, aby bol had v akváriu v čase, keď po dome pobehujú jeho malí synovia. "Hexxie vyberám von z terária len vtedy, keď sú chlapci uložení v postieľkach alebo v inej miestnosti," hovorí Marcus.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Historicky najväčší barmský pytón údajne meral takmer šesť metrov, Hexxie to možno ale už čoskoro prekoná. Podľa svojho majiteľa totiž stále rastie. Okrem nej Hobbs chová ešte menšieho hada Montyho a taktiež huskyho menom Shiloh. Priznal, že oba hady na neho už v minulosti zaútočili. "Hexxie naposledy vtedy, keď som jej musel injekciou aplikovať jód do kože," prezradil.