Radi sa zapájate do skupinových četov na Facebooku? Najväčšie CHYBY, ktoré v nich robíte

LONDÝN - Facebook sa spojil s britskou firmou Debrett’s, aby vytvorili príručku o etikete pri posielaní digitálnych správ. Spomenuli v nej niekoľko vecí, čo by ste mali a čo nemali robiť v skupinovom čete. Napríklad by ste nemali odpovedať jednoslovne či emotikonom, v opačnom prípade budete pôsobiť príliš zaneprázdnene alebo bez záujmu.

Spoločnosť Debrett’s sa problematike etikety venuje už 250 rokov a nedávno sa spojila s Facebookom. Výsledkom ich spolupráce je príručka, ktorú by si mal prečítať každý užívateľ sociálnych sietí. Základom sa stal facebookový Messenger, kde kompetentní vykonali potrebný prieskum.

Ak sa radi zapájate do skupinových rozhovorov, tak vedzte, že podľa odborníkov by ste v nich nemali odpovedať len smajlíkmi či jednoslovne. Namiesto štyroch alebo piatich správ je lepšie svoje myšlienky zhrnúť do jednej. Posielanie viacerých správ naraz v skupinovom čete totiž pôsobí dominantne a okrem toho to môže byť pre ostatných členov aj mätúce.

Zdroj: Unsplash/Chang Doung

Medzi ďalšie porušenie etikety patrí klebetenie a takzvaný "ghosting". Ten spočíva v náhlom ukončení konverzácie bez pozdravu či uvedenia dôvodu. "Nešírte súkromné informácie o jedincovi zo skupiny mimo četovú skupinu. Táto osoba sa potom môže cítiť odhalene a zahanbene," píše sa v príručke. Konverzáciu by ste mali ukončiť stručným, zdvorilým vysvetlením, prečo už v nej ďalej nemôžete pokračovať. Experti na etiketu taktiež upozorňujú, že na správy by ste mali podľa možností odpovedať čo najrýchlejšie. Ak nemáte v pláne odpovedať, správu radšej ani neotvárajte. Na druhej strane by ste sa zas nemali náhliť ani s dožadovaním odpovede. Pokiaľ to nie je naliehavé, je vhodné počkať aspoň deň.