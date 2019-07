Študentky sa zo zvedavosti išli pozrieť do starej kancelárie riaditeľky: Objav v nej im vyrazil dych

Zvedavosť je prirodzená ženská vlastnosť. Trom študentkám z dievčenskej internátnej školy v Brigtone sa veľmi vyplatila. Eris Kennishovú (17), Amirah Mehdiovú (17) a Mary McHargovú (18) totiž zaujímalo, čo sa ukrýva za stenami opustenej školskej kancelárie. "Stáli sme s dievčatami pred starou kanceláriou riaditeľky a čakali sme na začiatok jednej školskej akcie. Jedna z nich sa ma spýtala, čo je v tej miestnosti, a tak sme sa tam išli pozrieť," spomína si zástupca školy Richard Chamberlain.

V kancelárii používanej ako sklad okrem iného náhodou narazili aj na akýsi zaprášený plastový obal. Keď ho otvorili, zostali v šoku. Bol v ňom totiž obraz, na ktorom je zachytené mólo v Brightone, namaľované významným anglickým maliarom Johnom Constablom. Ceny za jeho maľby sa v súčasnosti pohybujú minimálne v šesťmiestnych sumách. Škola si už nechala urobiť odhad a predpokladá, že aukčný dom Christie’s vydraží dielo minimálne za jeden milión libier (1,11 milióna eur).

Dievčenská internátna škola Roedean School Zdroj: profimedia.sk

Túlavý osud obrazu je už tiež zmapovaný. Autor ho namaľoval pravdepodobne v 20. rokoch 19. storočia, kedy sa zdržiaval v Brightone. Jeho názov je The Chain Pier Brighton In A Gale. Má aj kúpny list a podľa údajov patril umelcovmu vnukovi Hughovi Constablovi. Vystavený bol v Christie’s v roku 1900, kedy sa predal za 31 libier. V roku 1955 ho študentka Beatrice Weberová venovala škole, keď prispievala do školského časopisu článkom o diele známeho umelca. Nebyť troch spomínaných dievčat, upadol by do zabudnutia. "Je to úžasný objav," nadchýna sa Eris. "Na históriu som antitalent, ale toto mi takmer vyrazilo dych," pridáva sa jej kamarátka Mary. Študentky teraz bojujú za to, aby bol obraz až do vydraženia súčasťou expozície múzea v Brightone. Hovorca aukčnej siene Christie’s uviedol, že ostatné dielo Johna Constabla The Lock sa u nich v roku 2012 vydražilo za viac ako 22 miliónov libier.