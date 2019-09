Objav, na ktorý sú vedci mimoriadne hrdí: Fosília tak stará, že si to ani neviete predstaviť

Podľa tímu paleontológov pod vedením profesora Šu-chaj Siao z americkej univerzity Virginia Tech je nález fosílií významný aj preto, že sa našlo celkovo 35 pozostatkov toho istého živočícha, a to nielen jeho telesné schránky, ale aj stopy jeho pohybu. Z nich odborníci vyčítali, že išlo o červovitého tvora dlhého necelých 30 centimetrov, zloženého zhruba z 50 článkov. Tento súmerný tvor bol schopný pohybu a reagoval na okolie, pretože niektoré odtlačky vypovedajú o tom, že sa živočích na dne oceánu pokúšal uniknúť hrozbe. To by mohlo napovedať, že už mal vyvinutý nervový systém.

"Tento objav dokazuje, že článkovité a pohyblivé živočíchy sa vyvíjali pred 550 miliónmi rokov. Práve schopnosť pohybu im umožnila zanechať na Zemi nespochybniteľnú stopu, a to ako v doslovnom, tak metaforickom slova zmysle," uviedol Šu.

Objav Yilingia spiciformis pre vedcov predstavuje vzácny vhľad do formovania živočíšnych druhov v období ediakar, teda v čase pred 635 až 542 miliónmi rokov. Organizmom z doby mladších predprvohor, ktoré sú dvakrát staršie než najstaršie dinosaury, sa súhrnne hovorí ediakarská fauna.