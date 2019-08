CHYBY, ktoré robíte pri upratovaní určite aj vy: Môžete z nich ochorieť!

LONDÝN - Všetci očakávame, že po upratovaní sa náš byt či dom rozžiari čistotou a bude krajší a zdravší. Nie vždy to však takto funguje. Upratovanie totiž môže pri nedodržiavaní určitých pravidiel vážne ohroziť ľudské zdravie a spôsobiť viaceré ochorenia. Slová hygieničky by sme preto nemali podceňovať.

O faktoch spojených s nedostatočnou ochranou zdravia pri upratovaní informuje hygienička Ralitsa Prodanova z upratovacej firmy Fantastic Services, ktorá zhrnula tie najdôležitejšie pravidlá do niekoľkých bodov. Upozorňuje na to, že výsledkom pobehovania s mopom, prachovkou alebo vysávačom nemusí byť len krajší domov, ale aj poškodenie vášho zdravia. Čoho sa teda treba v tomto smere vyvarovať?

Nepodceňujte čiernu pleseň

Tvorí sa najmä na okrajoch vaní a umývadiel. „Je nevzhľadná, a tak sa ju hneď snažíme vyčistiť. Pristupovať k nej bez ochranných prostriedkov ale nie je ten najšťastnejší krok. "Čierna pleseň môže byť veľmi toxická. Živé organické plesne sa šíria vo vzduchu ako vírus, môžu spôsobiť problémy s dýchaním a dokonca aj halucinácie," upozorňuje Prodanova. Odporúča preto používať pri ich odstraňovaní ochrannú masku, gumené rukavice a ochranné okuliare. Za najúčinnejší spôsob boja proti plesniam označila dezinfekčný prostriedok, ktorý musíte nechať pôsobiť tridsať minút. Otvorte okná, aby mohli toxické výpary uniknúť a potom všetko opláchnite.

Zdroj: Getty Images

Dezinfikujte pomôcky používané po cvičení

Podľa hygieničky na nich prežíva viac choroboplodných zárodkov ako na toalete. Je preto potrebné dezinfikovať podložky, činky, gumy a všetko náradie, s ktorým cvičíte. V opačnom prípade sa môžete nakaziť meticilín-rezistentným zlatým stafylokokom, ekzémom alebo rosaceou.

Buďte opatrní pri kombinovaní čistiacich prostriedkov

Ich zmiešaním totiž môžete vyrobiť chemický kokteil. "Čistiace prostriedky pre domácnosť sú často nebezpečné. Pri zmiešaní sa však stanú ešte nebezpečnejšími. Kľúčovou vecou, na ktorú si treba dať pozor, je miešanie bielidla s inými látkami." Bielidlá a akékoľvek čistiace prostriedky na báze amoniaku vytvárajú toxický plyn, ktorý môže byť za určitých okolností smrteľný. Aj výpary z octu útočia na vaše dýchacie cesty.

Nechajte si ráno odokrytú posteľ

A zabudnite na to, že vás kedysi mama hrešila za to, že si ju nechávate rozhádzanú. Vyhriaty matrac je totiž vďačným útočiskom pre roztoče a ak ho prekryjete paplónom alebo dekou, budú sa v teple viac množiť. Hneď, ako sa zobudíte, odložte prikrývku nabok a nechajte vyvetrať matrac aspoň hodinu. Je to účinný a jednoduchý spôsob, akým eliminujete množenie roztočov. Ich prítomnosť v posteľnej bielizni vyvoláva alergické reakcie vrátane kašľa, dýchavičnosti a kýchania. Sú častou príčinou astmy a kožných problémov.

Zdroj: Getty Images

Pravidelne čistite vysávač

Ak chcete, aby nebol továrňou na škodlivé baktérie a zárodky, musíte vysávač pravidelne čistiť. Vôbec pritom nestačí meniť vrecká, ale pozornosť by ste mali venovať aj trúbkam a čistiacim kefám. Baktérie a choroboplodné zárodky sa rozmnožujú aj vo vnútri vysávača. Výskum potvrdil, že 15 percent všetkých vysávačov ukrýva vo svojom vnútri baktérie E.coli. Po každom použití vysávača by ste preto mali pretrieť tak trúbky aj kefy dezinfekčnou utierkou.

Skontrolujte dvierka na chladničke a hlavne ich tesnenie

Ľudia sa väčšinou zameriavajú na čistenie sklenených políc, ale na dvere zabúdajú. A práve tam sa hromadia baktérie z jedla, ktoré neskôr splesnivejú. Uvoľňovanie plesní pri otváraní a zatváraní chladničky môže časom vyvolať alergické reakcie.

Kuchynské utierky vymieňajte každý deň

Je to pre väčšinu z nás asi nepredstaviteľné, ale utierky by sme podľa odborníkov naozaj mali vymieňať každý deň, pretože sú plné choroboplodných zárodkov. Sú zväčša vlhké a vytvárajú tak ideálne prostredie na množenie baktérií. Pravidelne by ste mali prať aj rukavice na pečenie.

Sklápajte veko na záchodovom sedadle

Inak si pri každom splachovaní doslova zamoríte kúpeľňu. Choroboplodné zárodky z výkalov sa šíria do okolia v drobných kvapkách vody uvoľňovaných splachovaním. Takto uvoľnené škodlivé zárodky sa udržia vo vzduchu aj polhodinu. Dbajte na to, aby ste mali vašu zubnú kefku uloženú čo najďalej od záchoda toalety. Inak si môžete veľmi rýchlo vkladať do úst nejakú baktériu.

Zdroj: Getty Images

Dôkladne čistite dosky na krájanie

Práve v ich zárezoch a ryhách prežíva veľké množstvo baktérií. Odmasťovač v tomto prípade nestačí. Potrebný je silný dezinfekčný prostriedok.