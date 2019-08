FOTO Pasažier spáchal v lietadle veľký hriech a poriadne ním znechutil ostatných cestujúcich

Stres z lietania či strach z turbulencií nie je často to jediné, s čím sa musíte počas letu popasovať. Spolucestujúci tvoria ďalšiu zložitú kapitolu, ktorá vám môže otráviť cestu. Najhoršie na tom je to, že pred ich nevhodným správaním nemáte kam uniknúť. Ktovie, ako zvládol svoju neľahkú situáciu pasažier, ktorý na Instagrame zverejnil fotku zachytávajúcu nohy jeho prísediaceho vyložené na jeho sedadle.

Zdroj: Instagram/passengershaming

Cestujúci dal takto najavo svoje rozhorčenie a poukázal na bezohľadnosť pri cestovaní. Užívatelia sociálnej siete kritizovali nielen miesto, kde skončili chodidlá, ale aj laxný prístup ich majiteľa k hygiene. "Je to nechutné. Nikto nie je povinný čuchať smrad z cudzích nôh," vyjadril sa jeden z užívateľov sociálnej siete. "Letecká spoločnosť by mala predávať na palube čisté ponožky, aby si ich navliekli všetci tí, ktorí sa potrebujú v lietadle vyzuť," navrhuje ďalší.

Tento prípad okomentovala aj americká odborníčka na etiketu Diane Gottsmanová. "Vaše pohodlie je pri cestovaní dôležité, ale nezabúdajte pritom na hygienu," uviedla. Vo svojej knihe "Moderná etiketa pre lepší život" ďalej odporúča, aby ste si do príručnej batožiny pribalili čisté ponožky pre prípad, ak sa potrebujete v lietadle vyzuť. "To, či sa na palube vyzujete, si radšej vždy premyslite, pretože ste v uzatvorenom priestore. Ak sa chystáte na dlhší let, vezmite si do lietadla pohodlnú domácu obuv. Nenarušíte tak pohodlie ostatných a určite je to hygienickejšie ako cestovať naboso," odporúča.