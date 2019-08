V Španielsku sa šíri nechutný trend: Po tomto zistení tam už nevkročíte do žiadneho bazéna

Výzvy zvanej "Hacer Caca", čo v preklade znamená kakať, sa zúčastňujú deti vo veku od 12 do 16 rokov. Jej pointou je vykonať veľkú potrebu do bazéna alebo so sebou priniesť vrecko s fekáliami a vypustiť ho do vody. Svoju nechutnú záľubu nahrávajú na videá a zdieľajú ich na sociálnych sieťach.

Zdroj: Youtube/TVAltoPalancia Segorbe

Viaceré vodné parky a kúpaliská vo Valencii zaznamenali výkaly vo vode, za čo môže spomínaný trend. Park Segobrigá je kvôli čisteniu vody zavretý najmenej dvakrát do týždňa. Jeho zamestnanci sú nanajvýš znechutení. "Vyzývame ľudí, aby svojou činnosťou nepoškodzovali park a aby rešpektovali a udržiavali dobrú mienku mesta Segorbe," odkazujú neukázneným návštevníkom. Do prípadu zasiahla aj Mestská rada mesta Segorbe, ktorá požiadala miestnych obyvateľov, aby dbali na ochranu zdravia plavcov a na ochranu turistického ruchu.

Podobné problémy musia v súčasnosti riešiť aj bazény v oblastiach ako Catarroja, Massanassa a Tavernes Blanques vo Valencii. Na niektoré bazény preto dokonca nainštalovali bezpečnostné kamery. Ďalším riešením je použitie reaktívneho farbiva. To znamená, že keď do bazéna niekto vykoná potrebu, voda sa zafarbí.