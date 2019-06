Tínedžerka (14) trpela päť dní zápchou: Prekvapivý nález v jej črevách

ZHEJIANG - Štrnásťročná Číňanka skončila v nemocnici kvôli pretrvávajúcim problémom so zápchou a nafukovaním. Výsledky CT vyšetrenia odhalili v jej črevách zvýšený podiel perličiek z obľúbeného bublinkového čaju. Lekári upozorňujú na to, že ich zloženie je často doslova nabité ťažko stráviteľnými zahusťovadlami a konzervačnými látkami.

Bublinkový čaj je obľúbený najmä v Ázii, no posledné roky sa stal hitom aj v našich končinách. Je príjemne vychladený, a tak tvorí súčasť pitného režimu počas horúcich dní. Prípad tínedžerky z čínskej provincie Če-ťiang by však mohol byť varovaním pred jeho nadmernou konzumáciou. Dievčina totiž trpela neznesiteľnými bolesťami brucha, nafukovaním a zápchou a jej problémy neustupovali ani po piatich dňoch. Rodičia ju preto vzali do nemocnice, kde vyšetrenie odhalilo v jej tele množstvo záhadných machúľ a tieňov.

Zdroj: Getty Images

Lekári vyhodnotili, že ide približne o sto nestrávených tapiokových perličiek z bublinového čaju, ktorý pacientka konzumovala päť dní predtým. Lekárom sa z obavy pred rodičmi zdráhala povedať, že vypila veľké množstvo tohto čaju a tvrdila, že jedla iba fazuľu. Doktorke Zhang Louzhenovej, ktorá ju vyšetrovala, sa to ale nepozdávalo a neskôr sa jej podarilo z dievčaťa vypáčiť pravdu.

Po podaní laxatív sa jej stav zlepšil. Lekári však varujú pred nadmerným pitím bublinkového čaju. Perličky v ňom sú síce chutné a osviežujúce, ale často sú aj plné zahusťovadiel a konzervačných látok. Ich spracovanie môže byť pre tráviaci systém obrovská a najmä bolestivá zaberačka, ktorá končí gastrointestinálnou dysfunkciou.