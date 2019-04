Ryanair nepustil na palubu chorého chlapca (15): A navyše chceli, aby zaplatil za túto šialenosť!

Helen Estellaová odkázala Ryanairu, že sa môžu hanbiť. Zamestnanci spoločnosti totiž nechceli pustiť na palubu jej 15-ročného autistického syna Lea kvôli bábike, ktorá ho upokojuje. Podľa matkiných slov sa chlapec z prístupu zamestnancov, ktorí dokonca kontaktovali políciu, mentálne zrútil. "Duševne je na úrovni trojročného dieťaťa. Bol zúfalý, keď ho nechceli pustiť na palubu s jeho hračkou a keď na scénu vstúpilo niekoľko policajtov, situáciu to ešte viac zhoršilo," opísala Estellaová dramatickú situáciu.

Zdroj: Facebook/Helen Estella

Leo cestoval spoločne so svojím opatrovateľom zo španielskeho letiska Alicante minulú sobotu. Po incidente ho museli odviezť do ošetrovne a podať mu upokojujúce lieky. Ryanair maloletému pasažierovi ani jeho opatrovateľovi neponúkol žiadny alternatívny let až do utorka, boli preto nútení si kúpiť nové letenky od spoločnosti Jet2. Matka chlapca uviedla, že pre neho žiadala špeciálnu asistenciu, ktorú nedostal, pretože "vie chodiť". Jeho opatrovateľ mal na krku dokonca zavesenú šnúrku, ktorá mala zamestnancov na letisku upozorniť na zrakové postihnutie.

Leovi rodičia Zdroj: Facebook/Helen Estella

Predstavitelia Ryanairu uviedli, že asistenciu na letisku poskytli zamestnanci letiska Alicante. Hovorca spoločnosti ďalej odmietol priznať, že by ich pracovníci nedovolili vstúpiť dvojici do lietadla. Podľa oficiálneho vyjadrenia "cestujúci neprišli k vstupnej bráne, a preto im nemohol byť odmietnutý prístup do lietadla". Matka chlapca podotkla, že nie všetky postihnutia sú viditeľné. Jej facebookový príspevok zdieľalo viac ako 61-tisíc ľudí.