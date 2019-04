Školáčka sa hrala s mladším bratom: O osem rokov neskôr ju to zabilo

SWADLINCOTE – Osemročné utrpenie Jade Williamsonovej ukončil zápal pľúc. Jej stará matka spomienkami oživuje vnučkin ťažký životný príbeh. Príčiny, prečo zostala školáčka pripútaná na lôžko, sú síce desivé, ale ešte hroznejšie je to, ako lekári nakoniec rozhodli o jej osude.

Keď mala Jade jedenásť rokov, hrala sa so svojím mladším bratom na poschodí v dome ich babky Janet Warnerovej. Nevinné skákanie z jednej poschodovej postele na druhú so šatkou omotanou okolo krku sa však skončilo veľmi nešťastne. Dievča sa nešťastne obesilo na posteli a kým brat zalarmoval zvyšok rodiny, bolo už príliš neskoro.

Šatku mala totiž omotanú okolo krku príliš na tesno a napriek tomu, že sa jej blízki snažili pomôcť a oživovali ju umelým dýchaním, mozog školáčky bol príliš dlho bez kyslíka. Nepomohol ani pobyt v nemocnici a Jade zostala po zvyšok života paralyzovaná, nedokázala vôbec komunikovať a prežívala vo vegetatívnom stave.

Zdroj: Getty Images

Incident sa odohral v roku 2011 v anglickom meste Swadlincote. Babka sa v tom čase starala o šesť svojich vnúčat vrátane Jade, pretože im zomrel otec a matka sa o deti nedokázala postarať. Vyšetrovateľ vtedy celú udalosť vyhodnotil ako nešťastnú náhodu. Williamsonová tak zostala odkázaná na starostlivosť iných v liečebných ústavoch a sociálnych zariadeniach. V jednom z nich nakoniec v januári zomrela na zápal pľúc. Jej diagnózu totiž lekári odmietli liečiť. Svoj postup odôvodnili tým, že liečba by nebola v prospech pacientky.

Zdroj: Getty Images

Po smrti vnučky na ňu babka spomína s láskou a vracia sa aj k časom pred úrazom, keď bola Jade ešte zdravá a plná plánov do budúcnosti. Bolo vraj príšerné prijať fakt, že jej mozog je natrvalo poškodený. Napriek jej stavu ju súrodenci neustále navštevovali a vždy bola obklopená rodinou. Babka svojej vnučke často rozprávala o zážitkoch a o všetkom, čo sa v rodine deje. "Verila som tomu, že keď jej to budem pripomínať, nezabudne, kým bola. Často som v jej očiach videla drobné záblesky a usmievala sa tak, akoby ma vnímala. Stále to bola pre nás naša Jade, i keď ma lekári presviedčali o tom, že mi vôbec nemôže rozumieť," povedala Warnerová.

V januári, keď dostala pacientka zápal pľúc, lekári rozhodli o tom, že ju nebudú liečiť a rodinu postavili pred hotovú vec. Asistentka vyšetrovateľa navyše potvrdila, že Jade zomrela v dôsledku nehody z roku 2011 a ako príčinu smrti uviedla aspiračnú pneumóniu. Utrpenie mladej ženy, ktorá posledné roky života prežívala najmä pripojená na prístrojoch a stravu prijímala hadičkou, sa tak síce skončilo, ale rodina je nahnevaná, pretože podľa nich mala stále právo na život.