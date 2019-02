Spíte menej ako sedem hodín denne? Robíte obrovskú chybu, hrozia vám tieto vážne choroby

Výsledky zaujímavého experimentu boli zverejnené v časopise Anaesthesia. Išlo vôbec o prvú štúdiu tohto druhu, do ktorej zapojili 49 pracujúcich lekárov z dvoch miestnych nemocníc. 24 z nich pracovalo päť až šesťkrát mesačne v nočnej službe. Znamená to, že museli byť na telefóne od popoludnia do rána ďalšieho dňa, takže ich spánok bol neustále prerušovaný a nespali dlhšie ako dve až tri hodiny, v niektorých prípadoch dokonca iba hodinu. Zvyšných 25 lekárov nepracovalo v takomto režime.

Zdroj: Getty Images

Výskumníci pravidelne odoberali vzorky krvi všetkým účastníkom experimentu a sledovali, aké rozdielne sú výsledky krvných testov medzi lekármi, ktorí mali nočné služby v porovnaní s ich kolegami, ktorí v noci spali. Zistili, že až 30% lekárov, ktorí pravidelne pracovali v noci, malo poškodenú štruktúru DNA a jej poškodenie narástlo až o 25% ráno po nočnej službe. V týchto prípadoch tiež DNA vykazovala nižšiu schopnosť regenerovať sa.

Autori štúdie sa po týchto zisteniach zhodli v tom, že nedostatok spánku v konečnom dôsledku natrvalo poškodzuje štruktúru DNA, je príčinou genetických ochorení a zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Zdroj: Getty Images

"Nedostatočná regenerácia DNA spôsobuje smrť buniek a tým vytvára podmienky pre vznik rakoviny," uviedli autori štúdie. Takéto poškodenie totiž od základu mení celú štruktúru DNA a otvára priestor aj pre mnohé chronické ochorenia. "Poškodená, nedostatočne zregenerovaná DNA, podporuje šance na vývoj chorôb spôsobených genetickými mutáciami," doplnil doktor Wong Tin-chun s tým, že dospelí ľudia vo veku od 18 do 60 rokov by mali spať aspoň sedem hodín denne. To je dostatočný čas na to, aby sa zregeneroval celý organizmus. Tin-chun zároveň pripomenul, že pacienti trpiaci dlhodobou nespavosťou veľmi riskujú a ohrozujú svoje zdravie a mali by urobiť všetko pre to, aby tento problém čo najskôr vyriešili.