BRATISLAVA - Dnešná spoločnosť akosi priveľmi tlačí na absolútnu dokonalosť vo všetkom. Či už máš byť vynikajúci študent, skvelé dieťa ešte skvelejších rodičov, zamestnanec mesiaca, influencer roka či ďalšie absurdné nálepky a tituly, za ktorými sa má ukrývať šťastie. Ak podľahneš tlaku, skôr či neskôr vyhoríš. Až potom budeš mať dostatok času na to, aby si si uvedomil, že to za to naozaj nestálo.