Žena (30) porodila dieťa, hoci je stále panna a nikdy nemala sex! Pikantný problém s vagínou

Revati Bordawekarová trpí vaginizmom, čiže stavom, ktorý spôsobuje zovretie vagíny počas pohlavného styku. Z príjemného milovania sa tak stáva mimoriadne bolestivý zážitok. Preto je Revati dodnes pannou. S manželom sa snažila mať sex, no vždy to pre ňu bolo príliš bolestivé. Napriek tomu vďaka umelému oplodneniu porodila dcérku Evu. Teraz verí, že pôrod všetko zmení a sex už pre ňu viac nebude bolestivou a nemožnou záležitosťou.

Zdroj: profimedia.sk

Svojho manžela Chinmaya spoznala prostredníctvom internetu v roku 2013. V tom čase žil v Amerike, no presťahoval sa kvôli nej do Indie. O svojom probléme mu prvýkrát povedala až počas svadobnej noci. Odborníci jej odporúčali, aby sa viac zamerala na predohru, vypila pred stykom pohár vína či použila rôzne gély na znecitlivenie, no nič z toho nepomáhalo. Nechala si dokonca chirurgicky odstrániť panenskú blanu, no ani to nedopadlo úspešne.Rovnako ako so sexom má Bordawekarová problém aj so zavádzaním tampónu počas svojich dní.

Zdroj: profimedia.sk

Manželia sa preto nakoniec rozhodli pre umelé oplodnenie, ktoré sa v máji 2018, na druhý pokus, úspešne podarilo. "Keď som prvýkrát videla pozitívny tehotenský test, pripadalo mi to také nereálne, až som sa nekontrolovateľne rozplakala," spomína mladá žena. Počas tehotenských vyšetrení si sestrička všimla, že Revati je schopná zniesť dotyk v intímnych partiách. Navrhla jej preto prirodzený pôrod. Trval dlhých 48 hodín. "Chcem všetkým ukázať, že vaginizmus vám nezabráni v prirodzenom pôrode. Keď som to dokázala ja, dokážete to aj vy," apeluje na ostatné ženy trpiace rovnakým problémom.