Kamaráti sa opili v nočnom klube a odtiaľ sa išli najesť do McDonaldu: Preboha, kde sa ale zobudili!

CRAWLEY - Devätnásťročná Tara strávila spoločne so svojím kamarátom noc v klube, kde popíjali. Potom sa rozhodli zájsť do neďalekého McDonaldu na londýnske letisko Gatwick. O niečo neskôr sa však dvojica šokujúco zobudila v lietadle smerujúcom do Barcelony. Vôbec si nepamätajú, ako sa toto udialo, no neplánovanú dovolenku si i tak užili naplno.

Tara Hammersleyová a Jack Messer minulý víkend zašli do nočného klubu v západnom Sussexe. Hodina pokročila a dvojica vyhladla, tak sa vybrala do najbližšej pobočky McDonaldu, ktorá bola zhodou okolností na letisku. Jack sa práve tam rozhodol, že kúpi dve letenky do Barcelony. "Zbadal som všetky tie lietadlá a napadlo mi, že chcem letieť do Barcelony," vysvetľuje Jack, ktorý pracuje ako predavač.

Zdroj: Facebook/Jack Messer

Študentka psychológie si nepamätá nič z toho, čo sa odohralo na letisku. Doteraz sa však čuduje, ako mohli prejsť letiskovou kontrolou, pretože boli strašne opití. Prebrala sa až v lietadle. "Netušila som, kde sa nachádzam. Myslela som si, že som umrela a smerujem do neba," spomína si dievčina. Hoci šlo o neplánovaný výlet, kamaráti chceli z neho vyťažiť maximum a v Španielsku napokon strávili až štyri dni. A to napriek tomu, že Tara so sebou nemala nijaké oblečenie ani peniaze. Počas celého pobytu preto platili Jackovou platobnou kartou.

Zdroj: Facebook/Tara Hammersley

"Mala som na sebe ligotavé, priliehavé šaty, čo práve nie je najpohodlnejšie oblečenie na cestovanie," hovorí Hammersleyová. Nejaké oblečenie si požičali od ľudí, s ktorými sa zoznámili v ubytovni, niečo si tiež kúpili. Väčšinu času v Barcelone strávili oddychom na pláži a večernými návštevami barov.