FOTO Muž sedel vo väzení 39 rokov neprávom! Kvôli sudcovi, dopustil sa fatálnej chyby

Námorný veterán Craig Richard Coley bol prepustený z väzenia ešte vlani. Jeho prípad začalo po rokoch znovu prešetrovať policajné oddelenie Simi Valley, ktoré spolupracovalo s okresným prokurátorom Gregorym Tottenom. Výsledkom vyšetrovania bolo dokázanie neviny odsúdeného muža. Tomu o niekoľko mesiacov kalifornské úrady priznali odškodné vo výške dva milióny dolárov, čiže zhruba 140 dolárov za každý deň strávený vo väzení.

Zdroj: SITA/California Department of Corrections and Rehabilitation/AP

Coley sa ale odvolal a žiadal viac peňazí. Minulú sobotu mu úrady v meste Simi Valley priklepli ďalších 21 miliónov dolárov. "Žiadna suma nemôže pánovi Coleymu vykompenzovať roky za mrežami, no ide o správne riešenie prípadu. Peňažné náklady za súdny proces by sa vyšplhali do astronomických výšin a bolo by od nás iracionálne, aby sme to dohnali až do takého bodu," vyhlásil predstaviteľ mesta Eric Levitt. Samotné mesto Craigovi vyplatí 4,9 milióna dolárov, zvyšok peňazí bude pochádzať z poistenia a "iných zdrojov".

Coley mal svoju priateľku Rhondu Wichtovú a jej syna Donalda údajne zabiť po tom, ako sa s ním rozišla. Napriek tomu, že skutok poprel, bol uznaný vinným. Minulý rok však policajti zo Simi Valley našli biologické dôkazy, ktoré v roku 1980 sudca vyšetrujúci prípad nariadil zničiť v súkromnom laboratóriu. "Zistilo sa, že kľúčové dôkazy použité pri odsúdení obžalovaného neobsahujú jeho DNA, ale DNA iných osôb," uviedla okresná prokuratúra.