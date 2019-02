Rodičia pátrali po svojej dcére (†26): Celý deň chodili okolo jej mŕtveho tela a ani o tom netušili

Život Elly-Louise Tunneyovej vyhasol v dome jej rodičov v lete 2017. Paradoxom celého prípadu je to, že zúfalí rodičia, ktorým sa ich dcéra neozvala niekoľko dní, chodili celý čas okolo jej mŕtveho tela a vôbec si ho nevšimli. Ležalo totiž na dne vírivky, ktorú sčasti prekrýval kryt.

"Dcéra bola samostatná. Niekedy zostávala s nami, inokedy spala v prístavbe vzdialenej od nášho domu asi 60 metrov," spomína otec Lee. Keď sa teda jeden deň neozvala, nerobili z toho žiadnu paniku. Navyše nechala u rodičov doma v kuchyni kabelku a telefón, čo ich len utvrdilo v tom, že je unavená a išla k sebe. Lenže na druhý deň dcéru v prístavbe nenašli a nič o Elle nevedeli ani jej kolegovia a kamaráti.

Zdroj: Facebook/Ella-Louise Tunney

Lee sa preto dcéru vybral hľadať do okolia spolu so svojím psom. Nenašiel ju, a tak zavolal políciu. Z telefónu nezvestnej policajti zistili, že posledný odkaz poslala svojim priateľom. Písala v ňom, že sa ide osviežiť do vírivky po náročnom dni. Vyšetrovatelia sa teda išli pozrieť do záhrady, kde vo vírivke našli jej telo. Mladá žena tam ležala na dne v hĺbke asi jedného metra. Podľa patológa dostala epileptický záchvat a utopila sa. "Vyšetrovanie vylúčilo možnosť, že by mohlo ísť o cudzie zavinenie," stojí v záverečnej správe.