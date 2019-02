FOTO Mladík (21) si totálne zničil chrup: Rovnakú chybu možno robíte aj vy, pozor na to!

MARGATE - Zo skúsenosti mladého Brita by sa mali poučiť všetci, ktorí s obľubou popíjajú energetické nápoje. Hrozí im totiž, že budú na nich závislí podobne ako on. Nákup týchto nápojov mu značne odľahčil peňaženku, ale horšie je to, že nemalú sumu musel zaplatiť aj zubárovi, ktorý mu dáva dohromady zničený chrup.

Ak by Vinnie Pyner hľadal jedinú výhodu z toho, že celé mesiace popíjal energetický nápoj Monster, zrejme by žiadnu nenašiel. Mladík, ktorý si takto dobíjal energiu počas štúdia na vysokej škole, s odstupom času hodnotí pitie tohto nápoja za zbytočné, drahé a najmä zdraviu škodlivé. "Začal som na troch plechovkách denne. Lenže bol som stále viac a viac unavený. V októbri 2017 som dávku postupne zvýšil a na Vianoce toho istého roku som potreboval už šesť plechoviek denne. Týždenne som ich vypil aj 45," spomína.

Zdroj: profimedia.sk

Domov vraj vláčil celé kartóny, pretože nakupovanie po jednej plechovke nebolo výhodné. "Uvedomila som si, že je závislý. V jeho izbe bola kopa plných plechoviek a o chvíľu boli prázdne," hovorí Vinnieho matka. Sám Vinnie pripúšťa, že cítil, že má problém, ale nedokázal to zastaviť, až pokým ho nezačali bolieť zuby. Bolesť bola tak silná, že nedokázal do ničoho zahryznúť. Keď v marci 2018 zahryzol do jablka, zacítil zvláštne prasknutie. Štyri predné zuby boli už natoľko poškodené, až sa nakoniec zlomili. Sladký "energeťák" mu totálne zničil zuby a on musel vyhľadať zubára. Doposiaľ ho oprava rozleptaného chrupu stála 2000 libier (takmer 2300 eur. "Ešte stále sa u mňa hlásia príznaky závislosti a nie je ľahké prekonávať ich. S istotou môžem povedať, že tento nápoj mi zničil život," skonštatoval smutne 21-ročný Pyner.

Zdroj: profimedia.sk

500 ml plechovky Monster Energy obsahuje 54 g cukrov, zatiaľ čo odporúčaná denná dávka je iba iba 30 g. Obsahuje tiež 160 mg kofeínu; odporúčaná denná dávka nápoja by nemala prekročiť 1,36 litra. Vinnie však skončil na troch litroch denne. Mladík si teraz snaží nájsť prácu a dostať svoj život späť pod kontrolu.