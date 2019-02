Toto by na púšti nikto nečakal: Sahara je pokrytá záhadnými monumentmi

Na území Západnej Sahary pozdĺž severozápadného pobrežia Afriky sa nachádzajú stovky starobylých kamenných monumentov. Britský výskumný tím odhadol vek niektorých z nich na 10 000 rokov. Vedci vtedy mapovali územie v okolí mesta Tifariti a výsledky svojej štúdie postupne zverejňovali v časopise Live Science a neskôr v knihe The Archaeology of Western Sahara: A Synthesis of Fieldwork 2002 to 2009.

Prieskum bol zameraný na štúdium monumentov úhľadne uložených do kruhov, ako aj na pozorovanie pohrebných kopcovitých komôr týčiacich sa v niektorých prípadoch až do výšky päť metrov. Pôvod jednotlivých útvarov nie je doposiaľ celkom jasný, ale pravdepodobne ide o pohrebiská podobné tým, ktoré boli typické pre viaceré starobylé kultúry.

Archeologický park Erqueyez v Západnej Sahare ďalej ukrýva stovky jaskýň zaplnených maľbami, na ktorých sú znázornené gazely, antilopy, žirafy, slony a nosorožce. Z toho vyplýva, že v tejto v súčasnosti slnkom vyprahnutej časti púšte kedysi pulzoval čulý život. "Myslíme si, že keď v polovici holocénu, čiže pred piatimi až šiestimi tisíckami rokov vyschla Sahara, tak v tejto oblasti vzniklo refugium," uviedla archeologička Joanne Clarkeová. Refugium bolo miesto líšiace sa od okolitého ekosystému a kým v iných oblastiach chýbala voda, tu jej bolo dosť a udržal sa tu život.

Clarkeová dodala, že výskum by odhalil oveľa viac zaujímavostí z histórie regiónu, keby ho neprerušila vojna medzi Marokom a Saharskou arabskou demokratickou republikou. Oba štáty totiž tvrdia, že oblasť patrí práve im.