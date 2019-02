FOTO Vedci objavili najväčšiu včelu na svete: Nechceli by ste, aby vás pichlo toto monštrum!

"Vidieť, aký krásny a veľký je tento druh v skutočnosti, počuť zvuk jeho obrovských krídel bolo úžasné," povedal fotograf Clay Bolt, ktorý sa špecializuje na včely a ktorý zdokumentoval i gigantickú včelu. Megachile pluto, ktorá žije v indonézskom ostrovnom regióne Severné Moluky, hniezdi v termitiskách.

The largest bee species, found again on an island in Indonesia, is as long as a human thumbhttps://t.co/V8pgsfzXSt #science pic.twitter.com/GFeg3g32vC