Mladík (33) si rok a pol pichá do tela vlastné semeno: Hrôzostrašne sa to na ňom odrazilo

Keď dorazil tridsaťtriročný mladík do nemocnice s veľkými bolesťami chrbta, lekárov upútalo jeho opuchnuté a začervenané pravé predlaktie. Muž povedal, že jeho telo takto reaguje na vlastné spermie, ktoré si injekčne aplikuje do tela v domnienke, že mu jeho ejakulát stlmí bolesti. Šokovaní lekári sa ešte dozvedeli, že túto svojskú liečbu uplatňuje už rok a pol, a to aj napriek tomu, že mu veľmi nepomáha.

"Na všetko vraj prišiel sám bez akejkoľvek konzultácie. Prezradil nám, že si už osemnásť mesiacov aplikuje raz mesačne do tela jednu dávku spermií pomocou hypodermickej ihly, ktorú si zakúpil online," uviedla doktorka Lisa Dunneová pre odborný magazín Irish Medical Journal, ktorý o prípade informoval. So šialeným experimentom neprestal ani po tom, keď sa jeho stav nezlepšil a nakoniec musel aj tak kvôli boľavému chrbtu vyhľadať lekársku pomoc.

Zdroj: Getty Images

Pacient opustil nemocnicu hneď, ako mu povolili bolesti a lekárom ani nedal šancu vyliečiť jeho kožné ochorenie. Doteraz nie je známe, či pokračuje vo svojej šialenej liečebnej metóde, ktorou ohrozuje vlastné zdravie. Dunneová upozornila, že nijaký výskum sa nezaoberal účinkami spermií na ľudské svalstvo či žily. Takéto experimentovanie bez klinického výskumu je veľmi nebezpečné. V minulosti vedci aplikovali mužský ejakulát iba do tiel potkanov a králikov.