Zúfalí manželia (35) priznali: Takmer rok sme spolu nespali, mohla za to táto bežná vec

HAMPSHIRE - Napriek tomu, že sa manželstvo Aimee a jej vrstovníka Davina v minulosti ocitlo v troskách, obaja sa teraz tešia z druhého bábätka. Za záchranu svojho vzťahu ďakujú poradenskej spoločnosti Relate, ktorá im pomohla prekonať hlbokú krízu. Manželským párom uvažujúcim o rozvode radia, aby si všetko premysleli a skúsili to ako oni dvaja.

Usmiata manželská dvojica Bradleyovcov vôbec nevyzerá na to, že ešte pred pár rokmi ich spoločná domácnosť pripomínala bojisko. Do manželstva vstupovali po trojročnom spoločnom vzťahu v roku 2011 a o dva roky neskôr sa im narodila dcérka Autumn. "Cítili sme, že sme na všetko pripravení a zrelí, ale po narodení dieťatka sme to takmer nezvládli.. Neustále som počul detský plač a videl, ako s manželkou lomcujú hormóny. Naša dcérka totiž takmer nespala, mávala koliky a nedokázali sme ju utíšiť," začína svoje rozprávanie Davin.

Aimee vraj v návale zúrivosti po manželovi raz hodila snubný prsteň a povedala mu, že je nemožný. Dvojica takmer rok spolu nemala sex, lebo boli jednoducho zo všetkého vyčerpaní. Bolo to také zlé, že mladík mal chuť vpáliť autom z mosta rovno do rieky.

Atmosféra v dome bola neznesiteľná, mladá žena pociťovala strašnú úzkosť a bezmocnosť zakaždým, keď nedokázala utíšiť bábätko. "Chodila som po byte ako múmia a Davin to nevedel pochopiť. Chcel nielen matku, ale aj manželku. Ale ja som nemala na intímnosti ani len pomyslenie. Uvedomovali sme si, že dcérka je pre nás obrovským šťastím a je skvelé, že ju máme, ale starať sa o dieťatko je naozaj veľmi náročné."

Obaja boli veľmi vyčerpaní starostlivosťou o bábätko Zdroj: Facebook/Aimee Bradley - Pass the Gin

Manželia sa preto v roku 2016 obrátili na poradenskú agentúru Relate. Zistili, že s podobnými problémami zápasí až 39 percent manželských párov. Komplikovaná situácia nastáva najmä vtedy, ak mladá dvojica zostane na dieťa úplne sama a žije ďaleko od príbuzných, ktorí by im mohli pomôcť. Davin vraj s prvou návštevou otáľal, ale teraz neľutuje.

Už počas prvého stretnutia manželia pochopili, že chyby môže napraviť iba ten, kto ich urobil, čiže oni obaja. Všetkým, ktorí si myslia, že nejaký poradca vyrieši ich partnerské problémy ako šibnutím zázračného prútika, odkazujú, že to tak vôbec nie je. Na všetkom museli popracovať spoločne. Stretnutia sa neobišli bez výčitiek, plaču a pocitov previnenia. Ale všetko sa dalo prekonať, lebo chceli zostať spolu.

Aimee počas druhého tehotenstva Zdroj: Facebook/Aimee Bradley - Pass the Gin

Do rodiny časom pribudol synček Ashton a manželia si dohodli určité zásady. Takže chaos, ktorý rozpútalo prvé dieťa, je už minulosťou a nahradil ho nový rodinný režim. "Nikdy som si nemyslela, že si budeme nastavovať denný program podľa futbalových zápasov tímu Manchester United, ktorému manžel tak veľmi fandí. Viem, že keď futbal skončí, Davin si vezme deti a budem mať čas pre seba alebo pôjdeme všetci spolu na prechádzku," usmieva sa dvojnásobná mamička. Tým, ktorí tiež prežívajú rodinnú krízu, radí, aby sa nevzdávali a nechali si poradiť. Stojí to za to.