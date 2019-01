VIDEO Turista pichol do klbka, o ktorom si myslel, že ide o spiace zviera: Stalo sa, čo absolútne nečakal

K desivému momentu došlo v mexickom štáte Sonora a celá udalosť je zachytená na videu. Turisti si mysleli, že pri jaskyni je zviera podobné psovi, ktoré sa uložilo na zimný spánok. Jeden z nich držal v ruke telefón a natáčal, druhý vraví: "Neviem, čo to je, ale je to veľmi chlpaté. Je to spiace zviera?"

Zdroj: Youtube/look@

Následne do neznámeho objektu strčí palicou a to je moment, kedy prichádza obrovský šok. Srstnatá kôpka totiž nie je žiaden spiaci živočích, ale hniezdo, z ktorého začnú vyliezať stovky pavúkov.

Išlo o takzvané pivničné pavúky z rodu trasavkovité, ktoré sa vyskytujú v tropických oblastiach, predovšetkým v blízkosti jaskýň. Turisti neskôr oddelili časť hniezda od zvyšku, čo spôsobilo, že unikli ďalšie pavúky.

Video zverejnili na sociálnej sieti, kde si ho pozreli už takmer dva milióny užívateľov. "Počas sledovania toho videa som dostala niekoľko infarktov," okomentovala zábery jedna dievčina. "Prečo ste ich nenechali na pokoji? Obdivovať, neničiť. Alebo im postavíte nové hniezdo?" píše sa v ďalšom, pohoršenom komentári.

Našťastie pre turistov nešlo o jedovatý druh pavúkov, i keď si ich ľudia často mýlia s podobným pavúčím druhom. Okrem toho, že sa vyskytujú v jaskyniach, sú tiež prítomné pod skalami či v opustených zemných norách.