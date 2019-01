FOTO Kulturista si dal potetovať penis: Semenníky mu opuchli na štvornásobnú veľkosť

Ray (61) sa venuje kulturistike. Lenže vypracované svalstvo nie je zďaleka to jediné, čím na seba púta pozornosť. Telo tohto aktívneho muža je totiž úplne celé pokryté tetovaním. „Začal som s bežnými motívmi, ako je loď alebo nahá žena a nápisy venované rodičom. Lenže keď som sa predvádzal pred publikom, nevyzeralo to dobre,“ hovorí.

„Tak som sa rozhodol pre maorské tetovanie. Celé to teraz pôsobí ako jeden súvislý celok.“ K úplnému šťastiu mu však chýbal tetovaním vylepšený pohlavný úd, a tak si na Štedrý deň urobil radosť a dal si skrášliť aj ten.

„Ako podložku sme použili valček na cesto, na ktorom som mal omotaný penis,“ opisuje špecifickú pracovnú pomôcku a metódu. „Bolo to dosť krvavé, ale veľmi to nebolelo. Opuchli mi pritom semenníky, mali štvornásobnú veľkosť, ale aj to je už v poriadku. Som rád, že som si skompletizoval celé telo,“ pochvaľuje si.

Kulturista nedá na tetovanie dopustiť a berie ho ako prostriedok na potláčanie prejavov starnutia. Do skrášľovania svojho tela investoval celkovo 7500 libier (8312 eur) a venoval mu približne 240 hodín.

„Neznášam všetky tie kŕčové žily a vrásky. Takto to vôbec nevidím a cítim sa byť oveľa silnejší a mladší,“ obhajuje svoju zvláštnu skrášľovaciu metódu. To, či takto po štvorhodinovom krvavom zákroku vyzerá aj jeho mužská pýcha, síce neuviedol, ale vraj sa teší na to, ako sa predstaví svojim fanúšikom „v plnom rozsahu.“