Tatérka skrášľuje podlomené ženy: Facebook označil jej prácu na FOTO za poburujúcu, šokujúci zvrat

Majiteľka tetovacieho štúdia, 36-ročná Gemma Winstantleyová, začala ponúkať ženám po masektómii estetické úpravy prsníkov úplne zdarma. Jej salón, ktorý sa nachádza meste Hull v grófstve Yorkshire, tak začali vyhľadávať nielen ženy túžiace po skrášľovacích zákrokoch, ale aj nešťastné pacientky s podlomeným sebavedomím. Angličanka, ktorá sama prekonala rakovinu, im svojou prácou aspoň čiastočne pomohla prinavrátiť sebadôveru a úsmev na tvári.

Gemma až do decembra zverejňovala výsledky svojej práce na Facebooku, aby ju navštívili aj ďalšie ženy, ktoré rakovina pripravila o prsníky. Sociálna sieť však vyhodnotila jej obrázky ako poburujúce a stopla jej stránku, ku ktorej stratili prístup všetky potenciálne zákazníčky.

„Nechápala som to. Pomáham ženám, ktoré by museli čakať na podobný zákrok v dlhých zoznamoch v nemocniciach. Pritom to robím úplne zadarmo,“ krúti hlavou Angličanka, ktorá chce zverejňovaním obrázkov upravených bradaviek povzbudiť pacientky s krutým osudom, že im môže pomôcť vrátiť stratené sebavedomie.

A hoci jej postoj mnohí hodnotili ako ušľachtilý a veľkorysý, sociálna sieť usúdila, že je všetko úplne ináč. „Už v decembri ma Facebook upozornil na to, že propagujem nahotu, čo ma úplne zaskočilo.“ Podľa nej je sociálna sieť preplnená videami s nevhodným obsahom plným násilia a teraz niekomu vadia jej fotografie.

„Ja predsa nezverejňujem ozajstné bradavky a prsia za účelom pornografie. Ukazujem výsledky svojej práce, ktorou vraciam prirodzený vzhľad pacientkam po masektómii a ich spokojnosť a úsmev na tvári sú pre mňa tá najväčšia odmena,“ hovorí žena, ktorá si na túto bezplatnú prácu vyčlenila jedno popoludnie v týždni. „Aj ja som prekonala rakovinu prsníka, máme to v rodine. Trpela ňou teta a babička. Dobre viem, čím tie ženy prechádzajú a som šťastná, že im môžem pomôcť.“

Gemma sa nevzdala a svoje pobúrenie prezentovala verejne, až nakoniec vedenie Facebooku zmenilo názor a ospravedlnilo sa jej. „Tento prípad sme nanovo prediskutovali a usúdili sme, že naše prvé závery boli unáhlené. Obsah stránky je už obnovený,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti.