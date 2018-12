Žena zverejnila svoj zážitok s mŕtvym otcom: Ľudom z neho naskakujú zimomriavky

Užívateľka sa zdôverila s desivými udalosťami, ktoré jej začali vstupovať do života po tom, ako sa s partnerom nasťahovala do rodičovského domu. "Toto všetko, čo sa mi teraz deje, spochybňuje môj prístup k duchovným veciam, až doteraz som neverila v posmrtný život. Som si istá, že včera ma objímal môj mŕtvy otec. Vedela som, že je to on," napísala.

Otec ženy zomrel náhle pred deviatimi rokmi. Mama jej už dávnejšie hovorila, že cíti jeho prítomnosť a niekedy má pocit, ako keby sedel vedľa nej na posteli. "Ale ja som takýmto veciam nikdy neverila," hovorí žena, ktorá pracuje vo vedeckej oblasti.

Zdroj: Getty Images

Vo svojom príbehu opísala, ako ráno zostala v posteli, keď jej partner odišiel do práce. "Bola som rozospatá, vnímala som, ako je v kúpeľni, počula som kanvicu a aj to, ako za sebou pri odchode zabuchol dvere. Náhle ma však začal objímať a nechápala som, prečo sa vrátil." Cítila vraj, ako niekto omotáva ruky okolo jej tela a zohrieva jej chrbát medzi lopatkami. "Viem, že to znie hlúpo, ale nejako som pochopila, že je to môj otec a vôbec som sa nebála."

Príspevok vyvolal množstvo rôznych reakcií. Niektorí užívatelia uviedli, že v danej chvíli prekonávala spánkovú paralýzu, čiže stav, v ktorom sa dočasne nemohla hýbať a spomienku na otca vnímala ako živý sen. Iní zasa napísali, že po smrti blízkych mávajú rovnaké pocity a nejde o nič nezvyčajné a znepokojujúce. "Moja mama zomrela pred piatimi rokmi. Už veľakrát som cítila, že sedí na posteli vedľa mňa vždy, keď som na ňu myslela. Viem, že to nebol sen," zverila sa jedna z užívateliek.