Vedci varujú: Je veľká šanca, že do troch mesiacov sa sformuje nebezpečný klimatický fenomén

ŽENEVA - Vedci zo Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) upozorňujú na to, že v najbližších mesiacoch sa môže opäť začať tvoriť El Niño. Tento klimatický fenomén, ktorý by mal nanovo zahrievať našu planétu začiatkom budúceho roku, znovu podporí tvorbu extrémnych prejavov počasia na viacerých miestach planéty.

Podľa najnovších predpovedí meteorológov existuje 70 až 80-percentná šanca, že do februára budúceho roku bude zemeguľa nanovo vystavená El Niñu. Vplyv otepľovania a prísun zohriatej vody prúdiacej zo západného Pacifiku smerom k rovníku by už ale nemal byť tak silný ako naposledy. "Predpokladáme, že tento klimatický fenomén nezaútočí takou silou, ako v rokoch 2015 - 2016. Napriek tomu ovplyvní v mnohých regiónoch zrážkové a teplotné modely, ktoré môžu mať negatívny dopad na riadenie vodných zdrojov, a tým aj na poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť. Tiež môže ovplyvniť zvýšenie globálnej teploty," vyjadril sa Maxx Dilley z WMO.

Podľa predpovedí WHO prichádzajúce El Niño, ktoré by sa malo najviac prejaviť vo februári, zvýši teplotu morí približne o 0,8 až 1,2°C nad požadovaný priemer. Okrem toho existuje asi 60-percentný predpoklad, že fenomén pretrvá do apríla 2019.

Zdroj: Getty Images

El Niño, ktoré sa v nepravidelných intervaloch opakuje najmä okolo Vianoc, mení prúdenie vody v Tichom oceáne, v dôsledku čoho sa nahromadí zvýšené množstvo zohriatej vody v okolí rovníka. Tá potom postupuje smerom k juhoamerickému pobrežiu. Toto všetko neskôr vedie k extrémnemu suchu v krajinách, ako sú Austrália, Indonézia a Filipíny, ako aj v Afrike a v Brazílii. Záplavy a intenzívne zrážky sa zasa tvoria v USA a v Ázii. "Intenzita extrémnych prejavov počasia závisí od načasovania a sily samotného El Niña," stojí v správe organizácie.