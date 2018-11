Rodina misionára (†27), ktorého mali zabiť domorodci, prehovorila: Môže byť stále nažive!

NEW YORK - Johna Allena Chaua, amerického misionára, údajne zavraždil ostrovný kmeň na Severnom Sentineli. Domorodcov mladík navštívil v nádeji, že ich oboznámi s Božími posolstvami, skončil však mŕtvy. Jeho rodina napriek tomu verí, že môže byť stále nažive.

Dvadsaťsedemročnému Johnovi sa údajne stala osudnou návšteva domorodého kmeňa v oblasti Indického oceánu. ktorého členovia ho mali usmrtiť jedovatými šípmi z luku. Jeho telo vraj potom hodili miestni rybári do mora. Najnovšie informácie však naznačujú, že mladík môže byť stále nažive.

Zdroj: profimedia.sk

Chauov dobrý priateľ a tiež misionár, John Middleton Ramsey, pre portál Buzz Feed uviedol, že telo nebohého sa doteraz nenašlo, takže predpoklad, že prežil, je viac ako možný. Skonštatoval, že okolo zmiznutia Johnovho tela sú stále veľké otázniky, keďže existuje len jediný svedok celej udalosti. "Myslím, že existuje pravdepodobnosť, že prežil. Nevylučoval by som to. Jeho matka je tiež kresťansky založená a povedala mi, že vo svojich modlitbách má pocit, že John je stále nažive," poznamenal Middleton. Pochybnosti o Chauovej smrti vyjadrila aj jeho rodina. Minulý týždeň prostredníctvom Instagramu rodičia označili synovu smrť za "nepotvrdenú".

Mladý Američan dúfal, že domordcom zvestuje Božie posolstvá. Kmeň, o ktorom je známe, že sa vyhýba akémukoľvek kontaktu s civilizáciou, ho zrejme napadol šípmi, následne ho zviazal povrazom a vláčil po ostrove, až dokým John neumrel. Podľa Ramseyho jeho kamarát tento výlet plánoval už od čias, kedy ešte chodil do školy. Údajne ale nechcel navštíviť konkrétne Severný Sentinel, sníval skôr o objavovaní centrálneho ostrova, kde sa chcel zoznamovať s miestnymi.

Zdroj: Instagram/johnachau

Chau kamarátovi povedal, že sa na cestu chce vydať sám, aby sa zbytočne vyhol život ohrozujúcim situáciám. Už v minulosti sa antropológovia pokúšali z diaľky sledovať sentinelský kmeň, dokonca im príležitostne zanechávali darčeky na brehoch. Kmeň na dary reagoval tým, že ich okamžite zničil. Z tohto dôvodu sa o živote kmeňa vie veľmi málo. Podľa vedcov žije na ostrove už 30-tisíc rokov. Medzi jeho každodenné aktivity patria lovenie divokých ošípaných, mušlí či zber ovocia. Okrem toho majú členovia kmeňu na pláži skupinové stretnutia za účelom sexu.

Odborníci Allenovu výpravu kritizujú so slovami, že musel vedieť, do čoho ide. V roku 2006 totiž kmeň usmrtil dvoch rybárov, ktorí sa ocitli v blízkosti ostrova. "Myslím, že stojí za to, aby som týmto ľuďom hlásal Ježišove slová. Prosím, nehnevajte sa na Boha alebo na nich, ak ma náhodou zabijú," napísal v odkaze svojim rodičom Chau.