Archeológovia v Pompejach narazili na zmyselný objav: Táto bohyňa z vás nespustí oči

Riaditeľ archeologického areálu v Pompejach Massimo Osanna povedal, že zobrazenie Lédy, ktorú podľa antického mýtu oplodnil Zeus (v rímskej verzii Jupiter), premenený na labuť, zdobilo nemálo domov v Pompejach aj neďalekom Herculaneu.

Táto freska je však podľa Osanna výnimočná tým, že Léda upiera zrak na toho, kto sa na fresku pozerá. "Léda diváka pozoruje s úplne zjavnou zmyselnosťou," myslí si riaditeľ archeologického areálu. Navyše spracovanie je veľmi detailné, na freske je vidieť, ako Léda chráni labuť svojím plášťom, zatiaľ čo ona jej sedí na kolenách.

Zdroj: SITA/AP/Cesare Abbate/ANSA

Spálňa sa nachádza neďaleko chodby vedúcej ku vchodu do domu, kde bola už predtým objavená ďalšia nádherná freska, uviedol vo svojom vyhlásení archeologický areál, ktorý spadá pod talianske ministerstvo kultúry. Vlastník domu bol podľa Osannu zrejme bohatý obchodník, ktorý chcel ukázať, že "je kultúrne na výške", a preto si interiér vyzdobil freskami inšpirovanými mýtmi.

Zatiaľ neodhalené časti domu zostanú z bezpečnostných dôvodov tak, ako sú teraz, napísala agentúra ANSA. Archeológovia však zvažujú možnosť, že by fresky premiestnili do miest, kde "by boli viac chránené a bolo by možné ich ukázať verejnosti", dodal Massimo Osanna.

Antický prístav Pompeje, ktorý leží neďaleko Neapola, bol zničený pri erupcii sopky Vezuv v roku 79 nášho letopočtu. Spolu s ním boli zasypané popolom či zavalené sopečnou lávou a bahnom tiež rímske mestá Herculaneum, Stabie a Oplontis. Pompeje patria medzi jedno z najviac navštevovaných miest v krajine.