Konzervatívna matka prežila poriadny šok: Röntgen jej dcéry na FOTO odhalil odvážne tajomstvo

CLEARWATER – Matka dvadsaťročnej Sydney Allenovej dostala šok, keď uvidela röntgenovú snímku svojej dcéry. Žiarenie totiž objavilo dcérino tajomstvo, ktoré dovtedy úspešne schovávala pod spodnou bielizňou. Keby boli okolnosti jeho odhalenia iné, možno by dcéra dostala príučku a neprebehlo by všetko tak hladko.

Američanka Sydney (20) úspešne skrývala pred mamou pírsing na bradavkách, ktorý dostala ako darček od svojej sestry v júni tohto roku. Skrášlenie hrudníka muselo zostať starostlivo ukryté, pretože matka je konzervatívna, nepáči sa jej ani tetovanie a s ničím podobným by určite nesúhlasila.

„Mama si nič nevšimla. Všetko bolo v poriadku až do mojej poslednej návštevy u lekára,“ povedala podľa amerických médií mladá žena o udalosti z minulého týždňa. „Chodím tam na pravidelné prehliadky kvôli syringomyelii chrbtice a nikdy by mi nenapadlo, že vďaka röntgenu sa moje tajomstvo tak rýchlo prezradí.“

Zdroj: Sydney Allen

Pohľad na dva zapichnuté hroty v tele na čiernobielej snímke je naozaj komický a rozosmial aj lekára. „Mama sa na tú snímku pozerala v nemom úžase a ubezpečila ma, že sa o všetkom porozprávame neskôr. Nebolo to však až také zlé, po chvíli sme sa na tom smiali,“ hovorí mladá žena.

O jej vylepšení hrudníka nevedel ani lekár, inak by si musela piercing ešte pred snímkovaním odstrániť. To, či mamu potešil fakt, že dcéra snímku okamžite zverejnila na sociálnej sieti, zostáva tajomstvom. Isté je iba to, že zverejnený príspevok zabáva užívateľov a aj ostatní pridávajú vtipné röntgenové zábery.