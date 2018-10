Poslíček šiel zaniesť pizzu zákazníkovi: Otvoril dvere... PREBOHA! Okamžite zalarmoval políciu

Úrady v mestečku Waldo oceňujú prácu zamestnanca pizzerie Josepha Grundla, vďaka ktorému policajti zachránili obeť domáceho násilia. Roznášačovi pizze, ktorý šiel vybaviť objednávku do jedného z rodinných domov, sa totiž naskytol otrasný pohľad na dobitú ženu. Dvere otvoril muž a zatiaľ čo platil, poslíček si všimol uplakanú, vydesenú ženu s obrovským monoklom pri oku. "Videl som, ako otvára ústa. Pochopil som, že chce, aby som jej pomohol," vraví mladík.

Okamžite privolal pomoc a polícia krátko nato zatkla 55-ročného Deana Hoffmana, ktorý fyzicky napadol svoju bývalú partnerku v jej dome. Podľa policajného hlásenia ju násilník zmlátil, zviazal elektrickým káblom a nútil ju, aby sa k nemu vrátila.

"Nikdy som si nepomyslel, že takáto obyčajná náhoda pomôže niekomu zachrániť ľudský život. Iný šofér by si to možno ani nevšimol a s touto ženou to mohlo skončiť veľmi zle. Aj tento prípad dokazuje, že vždy treba mať oči na stopkách," dodáva Grundl.