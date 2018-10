Dietológovia šokujú: Ak cvičíte, môžete pribrať! Vysvetlili, ako je to možné

BRADFORD - Dietológovia v posledných rokoch čoraz častejšie upozorňujú na to, že pri upravenej strave by sme to nemali preháňať s pohybom, pretože sa môže dostaviť presne opačný efekt. Tento názor potvrdzuje aj dvojica lekárok, ktoré urobili zaujímavú štúdiu na škrečkoch.

Snaha schudnúť je pre mnohých beh na dlhé trate, a to doslova. Príbehy ľudí, ktorým sa to podarilo úpravou stravy a zaradením pohybu do každodenného života, doslova zaplavujú internet. Pre mnohých pôsobia motivačne a odpozeraním presného návodu dúfajú, že aj v ich prípade to bude fungovať podobne. Ale vôbec to tak nemusí byť. "Ak veľa cvičíte, potom vám aj viac chutí jesť," upozorňujú lekárky Gisela Helferová a Rebecca Dumbellová.

Zdroj: Getty Images

Podľa nich by sme sa mali viac pozerať na to, ako princíp prijímania potravy funguje u ostatných živočíchov a riadiť sa ním. "Škrečky a iné zvieratá menia svoje telo a správanie podľa ročného obdobia, ako je napríklad rastúca hustá srsť v zime alebo pôrod na jar," vysvetľujú na stránke The Conversation. S týmto všetkým je spojený aj prístup zvierat k potrave. V zime napríklad znižujú telesnú hmotnosť na polovicu, keďže sa nehýbu a nepotrebujú toľko potravy na prežitie. Časť mozgu, ktorá kontroluje našu chuť do jedla a telesnú hmotnosť, sa nazýva hypotalamus alebo podlôžko. To, že zvieratá alebo ľudia rastú, hrá dôležitú úlohu pri regulácii hormónov, ktoré ovplyvňujú práve hypotalamus, čo sa navonok prejaví chuťou do jedla. A práve cvičenie aktivizuje rastové signály, pretože telesná aktivita podporuje rast svalstva. "Ak majú škrečky prístup k bežiacemu kolesu, budú cvičiť viac ako zvyčajne. Po cvičení konzumujú viac potravy a priberajú," tvrdia odborníčky.

Zdroj: Getty Images

Prekvapilo ich aj to, že nárast hmotnosti u pozorovaných zvierat nesúvisel iba so zvýšeným podielom svalovej hmoty, ale aj tuku u pozorovaných škrečkov. Zvýšená aktivita teda naštartuje vašu chuť do jedla a strata energie, ktorú pri nej vydáte, vás núti viac jesť. V žiadnom prípade to ale neznamená, že máte prestať cvičiť. "Každú telesnú aktivitu by ste mali mať pod kontrolou a rozhodne by ste to nemali preháňať, pretože si môžete privolať opačný efekt," dodali Helferová a Dumbellová.