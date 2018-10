Tínedžerka (16) zašla prvýkrát v živote ku kaderníčke: FOTO katastrofy, teraz odmieta chodiť von

ie je nič horšie, ako sa tešiť na nový účes a napokon si na hlave nájsť jednu veľkú katastrofu. Presne toto zažila Amy Gallagherová, ktorá sa rozhodla pre nový strih. Zašla do miestneho kaderníckeho salónu v anglickom Kente a svoju bohatú hrivu vložila do rúk kaderníčke. Povedala jej, že chce upraviť vlasy do ceny 30 libier (34 eur). Počas strihania si všimla, že jej časť vlasov skrátila až príliš, ale myslela si, že je to ešte nejako dorovná. "Potom sa ma kaderníčka spýtala, či chcem skrátiť aj ofinu," hovorí Amy.

Keď odišla zo salónu, mala sa stretnúť so svojou mamou. A práve vtedy tínedžerka zistila, ako v skutočnosti vyzerá. "Moja mama povedala ‚Bože môj‘. Tvrdila, že sa musím na seba pozrieť v zrkadle, pretože je to naozaj veľmi zlé," pokračuje nešťastná dievčina. Kaderníčka jej odstrihla kus vlasov z ľavej strany a chýbajúce vlasy sa snažila prekryť zvyškom vlasov z pravej strany.

Gallagherová sa na druhý deň vrátila do kaderníctva a opísala svoj problém. Salón jej ponúkol náhradu. Zákazníčka to odmietla s tým, že už urobili dosť a chce preto radšej vrátiť peniaze. Teraz si musí vlasy česať do vrkoča, čo údajne nemá rada. Amy dodala, že to bola jej prvá návšteva kaderníctva v živote a na dlhý čas, súdiac podľa jej skúsenosti, zrejme aj posledná.