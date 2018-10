Vodič mercedesu zaparkoval cez dve miesta: Dvaja chlapi sa mu pomstili, za toto ich budete žrať

SALEM - Existuje veľa nepríjemných vecí, ktoré sa môžu stať na parkoviskách. Napríklad, keď niekto parkuje cez dve miesta, to vie naozaj poriadne nahnevať. Svoje o tom vedia dvaja muži, ktorí sa rozhodli podobnému hriešnikovi pomstiť. Celý incident je zachytený na videu.

Malé náhodné prejdenie za čiaru druhého parkovacieho miesta by ešte mohlo byť prijateľné, ale parkovanie cez dve miesta už nie. Príkladom je chlap z videa, ktorý absolútne nebral ohľad na ostatných vodičov. Zábery pochádzajú z Oregonu v USA. Na parkovisku sa objavia dvaja ľudia, obaja majitelia veľkých džípov. Rozhodli sa, že vodičovi červeného mercedesu stojaceho na dvoch miestach naraz dajú príučku. Svoje autá zaparkovali natesno z oboch strán červeného auta.

Zdroj: Youtube/Danni Lee

Vodič mercedesu preto nemohol otvoriť dvere auta a nastúpiť. Chlapi vystúpili zo svojich áut a išli sa schovať niekde, odkiaľ by mohli sledovať vodičovu reakciu. Ukryli sa v tráve, kde sa na ňom poriadne zabávali. Keď sa vrátil vodič ku svojmu vozidlu, našiel ho v obkľúčení dvoch ďalších. Kráčal okolo džípov a hľadal spôsob, ako sa dostať ku dverám, no nemal nijakú šancu. Začal si zúfať, čo mimoriadne pobavilo autorov videa. "Šaliem, keď ľudia nevedia normálne parkovať, tak som sa rozhodol dať tomuto šoférovi príučku," okomentoval video jeden z majiteľov džípu.

Zdroj: Youtube/Danni Lee ​

Majiteľ mercedesu frustrovane kopol do kolies džípu. Napokon sa do auta predsa len dostal. Otvoril kufor a vliezol cezeň dnu. Prepchal sa za volant a úspešne vyparkoval svoje auto z parkovacieho miesta, aj keď to chcelo veľa koncentrácie a pokoja, aby sa predišlo zbytočným kolíziám s vedľastojacimi autami. Jedna nula pre šoférov džípu.