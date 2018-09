Žena sa márne pokúšala vyparkovať zo svojho miesta: Osem minút tragédie, najmä pre vedľajšie auto!

NEWARK - K incidentu došlo v Newarku v americkom štáte New Jersey a video pobavilo už tri milióny používateľov Facebooku. Zachytáva ženu, ktorej trvalo neskutočných osem minút, kým vyparkovala svoje auto na verejnom parkovisku. Aby toho nebolo málo, nabúrala do vedľa stojaceho auta.

Neznáma žena sa nevedomky stala hviedou videa, ktoré zachytáva, ako sa zúfalo pokúša vyparkovať svoje auto z parkovacieho miesta. Pritom niekoľkokrát nabúra do vozidla stojaceho vedľa nej a napokon parkovisko opustí, akoby sa nič nestalo. Zábery mali pôvodne skončiť len v rukách majiteľa poškodeného auta, no dostalo sa aj na Facebook, kde sa teší mimoriadnej popularite.

Na začiatku záznamu sa vodička snaží pripevniť nabúranú puklicu späť na koleso vedľajšej toyoty. Puklica zostáva visieť na kolese, zatiaľ čo chce žena opätovne vyparkovať svoj Ford Focus. Na videu je zreteľne vidno, ako sa toyota po ďalšom náraze celá zatrasie. Žena to vzdala a vrátila auto späť na svoje miesto.

Toyota má značne poškodený lak, čo sa vodička pokúša napraviť najprv vlastnou rukou a potom obyčajnou handrou, ktorú vytiahla z kufra. Nevyjde jej ani ďalší pokus o vyparkovanie, preto sa znova vracia na svoje miesto. Chvíľu váha a napokon sa odhodlá skúsiť to zas. "Jednoducho to nejde," okomentoval jej snahu muž menom Idris Bahir, ktorý incident nakrútil na mobil.

Žena napokon sadne do auta poslednýkrát, zaradí spiatočku a vycúva svoj ford. "To je ono," pochválil ju Bahir. Následne žena z parkoviska odišla, akoby sa nechumelilo. Autor videa len skonštatoval, že "tu v New Jersey dajú vodičák naozaj každému".