Neuveriteľný výsledok prieskumu: Chcete spoznať životnú lásku? Hľadajte ju na TOMTO mieste

LONDÝN - Každý päťdesiaty cestujúci v leteckej doprave stretne vo vzduchu svoju životnú lásku. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý si nechala spracovať britská banka HSBC. Autori ankety oslovili vyše 2000 ľudí zo 141 krajín sveta. Podľa novozélandského denníka The New Zealand Herald sa tak šanca, že človek narazí na svojho partnera niekoľko desiatok tisíc metrov nad zemou, javí vyššia, než keď sa obráti na zoznamku.