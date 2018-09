Manželka išla na umelé oplodenie: Muž po roku takmer skolaboval, TOTO ho úplne zničilo

MOSKVA - Manžel Rusky Jany Anochinovej celý rok nevedel, že chlapček Timofej, o ktorého sa s láskou staral, má úplne iného biologického otca. Dozvedel sa to až po tom, čo sa pár rozišiel. Maxim (38) preto zažaloval moskovskú kliniku, kde došlo k umelému oplodneniu, a spor vyhral. Súd mu pririekol ako morálne a finančné odškodnenie v prepočte viac než 5100 eur. Muž však tvrdí, že o peniaze mu nikdy nešlo. Jeho poslaním bolo vraj medializovať prípad, aby sa nikdy nič podobné už žiadnemu chlapovi nestalo.

"Dôveroval som mojej žene. Veril som jej na 100%. Znamená to, že keď mi o tom povedala, bol som šokovaný, zúfalý a nemohol som tomu uveriť," uviedol Maxim, ktorý podľa súdu zaplatil za umelé oplodnenie a poskytol svoje spermie v domnienke, že bude otcom.

Jeho manželka Jana však mala úplne iné úmysly. Chcela, aby otcom dieťaťa bol muž, ktorého milovala, a nie jej manžel. Pár sa neskôr rozviedol a teraz majú obidvaja nové vzťahy. Jana žije so svojím milencom, ktorý je biologickým rodičom malého Timofeja.

Ruská spravodajská stránka Vesti oznámila, že Jana iniciovala nahradenie spermií svojho manžela. Testy DNA neskôr dokázali, že Maxim nebol chlapcovým otcom, čo ho podnietilo k žalovaniu zdravotného strediska aj svojej bývalej manželky. Maxim uviedol, že mu šlo o spravodlivosť a nie o peniaze.

"Chcel som túto vec zverejniť, aby nebolo v budúcnosti viac takých podvedených mužov, ako som ja. Viac by sa to nemalo stať," dodal Maxim. Jeho advokátka Olga Nemčevová povedala, že klinika nemala dať len na Janine želania, ale mala povinnosti aj voči jej vtedajšiemu manželovi. Určite by ho zaujímalo, kto má byť biologickým otcom dieťaťa.

Lekár Lija Kazarjan, ktorý je uvedený v žalobe, sa odmietol k prípadu vyjadriť. Janin právnik Denis Ivčenko dodal, že nebude nič komentovať bez klientkinho súhlasu, ktorý zjavne nedostal.

Maxim teraz žije v novom vzťahu a má dieťa. Údajne si je istý, že je jeho a narodilo sa bez umelého oplodnenia.