Kandidáti na prezidenta spomínajú na záverečné práce: Nestíhačky, zhon i vytúžené témy

Prezidentské voľby sa blížia a jednotliví kandidáti teraz súperia o priazeň voličov. Po prevalení sa škandálu okolo záverečnej práce bývalej ministerky spravodlivosti Taťány Malej, sa začali vynárať podozrenia aj pri iných politikoch v Česku aj na Slovensku. Topky sa preto spýtali jednotlivých prezidentských kandidátov, akou témou sa v rámci svojej záverečnej práce zaoberali a prečo sa rozhodli práve pre ňu.

Milan Krajniak

Za stranu Sme rodina sa v prezidentských voľbách postaví poslanec Milan Krajniak. „Témou mojej záverečnej prace boli politické public relations. Prácu som písal sám, na základe vlastných dlhoročných sluseností,“ povedal Krajniak, ktorý vyštudoval politológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Jedným z dôvodov výberu témy bola jeho angažovanosť v problemtike. „Vybral som si túto aj preto, že ma stále baví premýšľať nad tým, ako získavať podporu pre politické idey a osobnosti. Pokiaľ si spomínam, pracoval som na tom niekoľko týždňov, bez stresu a v pohode, lebo išlo o veci, ktorými som žil a boli mi blízke.“

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1996. V tom čase sa na právnickej fakulte diplomové práce nepísali. „Úprimne by som radšej napísala niekoľko diplomových prác, namiesto systému, ktorý vtedy experimentálne platil,“ uviedla Čaputová. „Mali sme totiž štátne skúšky každé tri semestre a stačilo neurobiť na prvý termín jednu z nich, a hneď ste kĺzali pol roka s celým štúdiom,“ ozrejmila kandidátka s tým, že opravný termín bolo možné absolvovať až o pol roka.

„Ak ste ju nespravili ani na druhý termín, stáli ste celý rok, prípadne rok a pol s celým štúdiom. Tento stres by som radšej nahradila diplomovou prácou. Mne sa, našťastie, podarilo ukončiť fakultu v riadnom termíne, po piatich rokoch, ale boli tam so mnou aj študenti, ktorí takto na škole strávili o niekoľko rokov viac,“ dodala Čaputová.

Béla Bugár

So svojimi zážitkami sa ochotne podelil aj Béla Bugár, ktorý je prezidentských kandidátom a zároveň lídrom strany Most-Híd. „Záverečnú prácu som písal na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spájkovanie stelitových doštičiek na nábehové hrany titánových lopatiek som zvolil preto, lebo v tom období, v roku 1982 som to považoval za reálny problém, ktorý sa v priemysle riešil,“ uviedol Bugár.

„Potrebné merania a skúšky som robil fyzicky na zváračskom ústave. Riešili sme odolnosť stelitu proti vodnej pare, ktorá erodovala hrany drahého titanu.“ Podotkol, že diplomovú prácu mu na požičanom písacom stroji zapísala moja sestra. „Možno nedisponujem množstvom dobrých vlastností ale som dochvíľny, nemeškám na stretnutia, riešenie vecí zbytočne neodkladám, neposúvam a nedelegujem. Svoj čas som dokázal efektívne zadeliť a využiť už aj na vysokej škole. Svoju diplomovú prácu som odovzdal v požadovanom termíne,“ dodal.

Bohumila Tauchmannová

Tauchmannová ukončila svoje štúdium na Vysokej škole ekonomickej s titulom inžinier pred vyše tridsiatimi rokmi. „Moja záverečná téma mala názov: „Aplikácia databankového prístupu v oblasti spracovania informačného fondu priemyselného podniku“,“ povedala s tým, že musela zájsť osobne do knižnice na svoju fakultu. „Viete, po tých rokoch si človek pamätá tému, ale určite nie presné zadanie.“ Tému si však nevybrala dobrovoľne, ostala jej ako téma z celkového zoznamu.

„Bola to novinka a veľa literatúry k téme som nenašla a ani skúsenosti z praxe neboli dostupné. Informácie z internetu vtedy ešte neexistovali. Nebola som témou nadšená. Avšak ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Moju diplomovú prácu som využila hneď po nástupe do zamestnania,“ spomína prezidentská kandidátka. „Našťastie som mala vedúceho diplomovky z praxe a pomohol mi pochopiť, čo je dôležité a na čo sa mám v práci zamerať. Doteraz som mu vďačná. Mám dojem, že som ju stíhala odovzdať na poslednú chvíľu,“ dodala.

Robert Mistrík

Robert Mistrík vystupuje ako kandidát za stranu SaS. V roku 1991 absolvoval Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po doktorandskom štúdiu na Viedenskej univerzite v Rakúsku mu bol v roku 1994 udelený akademický titul Dr. „Témou mojej záverečnej práce boli Matematické metódy určovania chemických štruktúr pre účely chemickej analýzy látok. V tom čase bolo spojenie chémie a počítačov novou témou, ktorej sa venovali na univerzite vo Viedni, preto ma zlákala aj téma, aj špičkové pracovisko,“ povedal.

„Doktorandské štúdium mi zabralo tri a pol roka a tak som mal dostatok času aj na vypracovanie dizertačnej práce v nemčine, čo mi trvalo asi rok. Všetko bolo bez stresu, výskum a vývoj nových originálnych metód som si užíval,“ dodal a pripojil link, kde je jeho práca uvedená.

Radovan Znášik

Radovan Znášik absolvoval diplomatické štúdia na Westminsterskej univerzite v Londýne, no svoju záverečnú prácu vypracoval v rámci štúdia v Tokiu. „Témou mojej záverečnej práce bola "The North Korea's policy options in the contemporary world" (Možnosti politiky Severnej Kórey v súčasnom svete, pozn. red.). Zameriaval som sa na bezpečnostnú politiku,“ povedal Znášik a priložil aj kópiu diplomu o ukončení štúdia. V roku 2015 získal štipendium od japonskej vlády.

Marian Kotleba

Líder Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba má dva tituly. Magisterský titul získal na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Témou jeho záverečnej práce bol „Mach-Zenderov holograficky interferometer – didaktický program“. Práca bolo ohodnotená A-čkom. Tému si vybral, lebo mu bola v tom čase blízka,“ uviedol hovorca strany Milan Uhrík.

Titul inžiniera získal na tej istej vysokej škole, no na ekonomickej fakulte. „Téma záverečnej práce bola „Alternatívne spôsoby zabezpečovania verejných služieb bezpečnosti a ochrany na miestnej úrovni“. V podstate to bol systematicky spracovaný koncept Domobrany. Záverečná práca bola takisto ohodnotená A-čkom. A tému si vybral, pretože mu bola blízka a stále je to aktuálna spoločensko-politická téma,“ ozrejmil hovorca.