Žena odhalila svoj zlozvyk zo sprchy, vraj je to normálne: Si nechutná, toto sa nerobí!

Neznáma žena sa na portáli Mumsnet zdôverila o rozhovore, ktorý nedávno viedla so svojím manželom. Počas neho mu prezradila, že niekedy sa v sprche vymočí. "Manžel si myslí, že je to nechutné, podľa mňa je to úplne v poriadku. Teplá voda vo mne totiž vyvoláva nutkanie na cikanie a mne sa kvôli tomu nechce vyliezť z vane, zamokriť podlahu, utierať sa a tak. A okrem toho je to ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu, pretože nemusím splachovať a míňať vodu," obhajuje sa s tým, že si myslí, že z času na čas to robí v sprche každý.

Toto priznanie okamžite vyvolalo obrovskú debatu, pričom mnohí ľudia sú z takéhoto konania zhrození. "Nie, nie je to normálne. Nepáčilo by sa mi, keby to robil môj manžel," napísala jedna z užívateliek. Ďalšia podotkla, že jediným miestom, do ktorého by sa mal vlievať moč, je záchod.

Zdroj: Getty Images

Viacerí sa však priklonili na stranu autorky odkaz, keď priznali, že doma robia to isté. "Je to len moč, ktorý sa zmyje a vy sa zároveň môžete rovno umyť. A taktiež je to ekologické. Naša toaleta pri jednom spláchnutí spotrebuje desať litrov vody, to je množstvo pitnej vody na päť dní pre jedného človeka," poznamenal užívateľ.