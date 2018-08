Bezdomovec sa ráno zobudil a pri pohľade na seba sa zdesil: Veľmi hlúpy žart budúceho ženícha

BENIDORM - Bezdomovec mal dostať 90 libier (v prepočte zhruba sto eur) za to, že si nechal vytetovať meno ženícha na čelo. Stalo sa to počas rozlúčky so slobodou v španielskom letovisku. Nasledujúce ráno sa pri pohľade na čelo neubránil zdeseniu. Chce, aby vinník aj autor tetovania skončili vo väzení.

Tridsaťštyriročný Tomek Matuszewski tvrdí, že za celou dohodou bol jeden z účastníkov na rozlúčke so slobodou. "Rád by som videl, ako pôjde vinník do väzenia, rovnako s ním aj ten, kto mi to vytetoval. Chcem spravodlivosť a dúfam, že karma im to vráti," vyhlásil. Nasledujúce ráno incident nahlásil na polícii. Uviedol, že za tetovanie mal sľúbených 90 britských libier, čo je "ako výhra v lotérii pre človeka, ktorý hladuje a nemá kde bývať".

Zdroj: profimedia.sk

Aby toho nebolo málo, na čelo mala byť pôvodne vytetovaná aj ženíchova adresa bydliska. Kvôli Tomekovým bolestiam však tetovanie nedokončili. "V deň, kedy sa to stalo, som bol opitý. Až keď som sa na druhý deň zobudil, uvedomil som si, čo som vlastne urobil," priznal mladík, ktorý pochádza z Poľska. Ženích Jamie Blake sa ohradil, že v žiadnom tetovaciom štúdiu s ním nebol a o odmene netuší. Okrem toho tvrdí, že Matuszewski nie je žiadny bezdomovec, ale že žije s Jamieho kamarátom a privyrába si za pásom. Podľa Blakových slov to prehnal s alkoholom, a tak ho kamaráti poslali domov. O tom, čo sa dialo neskôr, ani len netušil. Polícia túto udalosť vyšetruje ako možný zločin z nenávisti.

Prostredníctvom platformy GoFundMe sa doposiaľ podarilo vyzbierať takmer 3000 britských libier, ktoré budú použité na financovanie odstránenia tetovania na Tomekovom čele. Niektoré podniky v Benidorme taktiež ponúkli svoju pomoc pri odstraňovaní neželajúceho suveníru na rozlúčku so slobodou.