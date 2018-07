Dievčatko (8) trpelo epileptickými záchvatmi: Nechutná diagnóza, zamorený mozog na FOTO

NAÍ DILLÍ - Otrasný nález odhalilo vyšetrenie mozgu dievčatka z Indie. To trpelo už dlhší čas silnými bolesťami hlavy. Diagnóza malej pacientky bola najskôr určená chybne, no teraz je jasné, že v hlave mala parazitov. Našťastie by podľa lekárov mala byť v poriadku.