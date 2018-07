Takto skončila žena, ktorá sa starala o chrup Hitlera: Stalin s ňou poriadne zatočil

Bývalá sovietska prekladateľka Elena Rževskaja, ktorá mala v čase dobytia Berlína 25 rokov, prečesávala 2. mája 1945 so sovietskymi dôstojníkmi útroby Ríšskeho kancelárskeho úradu. Do podzemia bývalého Hitlerovho sídla tak ju, ako aj sovietskych vojakov, viedli prisluhovači Führera. Mladučká Ela robila vtedy prekladateľku a so skupinou vojakov dorazila k obhoreným pozostatkom nejakého tela, o ktorom Nemci tvrdili, že je to mŕtvy Hitler. Vo svojej knihe Memoirs of a Wartime Interpreter: From the Battle for Moscow to Hitler's Bunker opisuje, ako si presne pamätá, že jeden z ruských dôstojníkov vybral z úst ľudských ostatkov chrup a uložil ho do malej lacnej šperkovnice. Snaha Sovietov potom mierila jediným smerom - nájsť Hitlerovho zubára.

Zadný vstup do bunkra v záhrade ríšskeho úradu Zdroj: wikipedia/Bundesarchiv, Bild 183-V04744/CC-BY-SA 3.0

"Práve mne zverili tú šperkovnicu. Nájsť zubára bola v tej chvíli kľúčová záležitosť," píše Rževskaja. Stalin bol vraj nervózny. Všade sa totiž šepkalo o tom, že Hitler sa ukrýva vo fašistickom Španielsku, alebo ušiel do Argentíny či Japonska. Stalin preto nutne potreboval dôkaz o tom, že nemecký diktátor naozaj zomrel vo svojom bunkri.

Podľa výpovedí svedkov doktor Hugo Blaschke, ktorý sa v tridsiatych rokoch staral o Hitlerov chrup, zmizol v Alpách v Hitlerovom sídle a už sa ho nepodarilo nájsť. Vedeli, že jeho asistentkou bola Käthe Heusermannová. Cestu k nej našli cez lekára židovského pôvodu Theodora Brucka, u ktorého na začiatku svojej kariéry praxovala. Ten uviedol, že po tom, ako sa musel kvôli svojmu pôvodu stiahnuť, bola to práve jeho študentka, ktorá mu napriek obrovskému riziku najviac pomohla. Mladá lekárka pracujúca v zubnej ambulancii Hitlera zásobovala svojho židovského učiteľa jedlom.

Keď sa už Sovietom podarilo nájsť Blaschkeho, prezradil im, kde majú hľadať Käthe. Práve ona ich zaviedla do tajnej ambulancie. "Zobrala som do rúk ten zubný mostík. Hľadala som na ňom nezameniteľný znak. Povedala som im, že chrup je Hitlerov a všetko som doložila snímkami," uviedla po dlhých desaťročiach zubárka. Stalin ju následne nechal tajne previezť do Moskvy, podrobil ju výsluchu a uvrhol na samotku do vojenského väzenia na šesť rokov. Neželal si, aby ľudia verili tomu, že Hitler je mŕtvy a chcel ich naďalej držať v neistote a označovať Nemecko za úhlavného nepriateľa. Rozhodol sa teda zlikvidovať, resp. zatknúť všetkých, ktorí našli akýkoľvek dôkaz o jeho smrti. V auguste 1951 bola zubárka nakoniec obvinená a poslaná do gulagu na Sibír. Starostlivosťou o zubný chrup Hitlera vraj pomáhala buržoáznemu nemeckému štátu predĺžiť vojnu.

Podľa spisovateľky Heusermannová pomery v pracovnom tábore takmer neprežila. Von sa dostala až po Stalinovej smrti v roku 1955, kedy mohli Nemci začať vyjednávať s Ruskom o prepustení nemeckých zajatcov. Po návrate do Berlína zistila, že jej snúbenec sa oženil s inou. Sklamaná žena sa ďalej venovala zubárskej praxi a zomrela v roku 1993.

Rževskaja uverejnila niekoľko kníh o svojich vojnových skúsenostiach. Jej päťdesiat rokov trvajúci výskum v tajných archívoch ZSSR odhalil krutú pravdu o tom, čo jej národ spôsobil úbohej zubárke. "Našli sme ju a ona nám pomohla. Namiesto vďaky sme jej spôsobili toľké utrpenie," povedala pred rokmi. Spisovateľka zomrela v apríli 2017.