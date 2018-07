Tínedžerka (†15) si dala kebab, potom išla nakupovať: O pár hodín bola mŕtva

BATH - Pätnásťročná Angličanka zaplatila za svoju nepozornosť príliš vysokú daň. Napriek tomu, že trpela alergiou na mlieko, objednala si vo fastfoode kebab, v ktorom bol jogurtový dresing. Vzápätí sa u nej dostavila silná alergická reakcie, dôsledkom ktorej bola smrť. Mnohí z celej situácie obviňujú majiteľa reštaurácie, ktorý neposkytol zákazníkom zoznam alergénov. Na druhej strane by si však samotní potravinovaní alergici mali dávať pozor na to, čo si v reštaurácii objednávajú.

Po tom, ako si Chloe Gilbertová a jej kamarátka dali kebab v zariadení rýchleho občerstvenia Al Falafel Takeaway Ltd v meste Bath, vyrazili do neďalekého obchodného centra, kde tínedžerka krátko nato skolabovala. Napriek zásahu záchranárov a rýchlemu prevozu do nemocnice sa ju nepodarilo zachrániť a zomrela. Pitva potvrdila, že zosnulá utrpela ťažkú alergickú reakciu na dresing, ktorý bol v kebabe. Polícia zariadenie okamžite zatvorila a potraviny v ňom preverovali hygienici. Potravinová kontrola síce nenašla vážne nedostatky týkajúce sa hygieny a čerstvosti potravín, ale v predajni chýbal zoznam alergénov. Ten má byť umiestnený na viditeľnom mieste, aby boli zákazníci dostatočne informovaní o zložení jednotlivých jedál. Hygienici pritom majiteľa reštaurácie Riada Benotmana už pred dvomi rokmi upozorňovali na to, aby ho vyhotovil a vyvesil.

"Keď sa mňa alebo môjho personálu zákazník spýta na alergény, vždy im všetko vysvetlíme. Ak by sa to pýtala tá dievčina, určite by vedela, že do kebabu pridávame jogurt," vysvetľoval Benotman na súde. Z tragédie tak nepriamo obvinil samotnú nebohú Chloe, ktorá napriek tomu, že vedela o svojej alergii, vôbec nezisťovala, či objednávané jedlo obsahuje nejaké mliečne výrobky.

Súd nakoniec udelil Riadovi pokutu vo výške v prepočte 3270 eur za to, že doteraz vo svojej prevádzke neumiestnil zoznam alergénov v jedlách, ktoré sa tam podávajú.