Srbsko chce do EÚ: Vláda obhajuje svoj postup a odmieta kritiku opozície

BELEHRAD - Srbský minister pre európsku integráciu Nemanja Starovič v utorok počas parlamentnej rozpravy o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde povedal, že vláda preukázala vôľu a záujem, aby krajina napredovala na ceste k členstvu v EÚ. Informuje o tom agentúra Tanjug.
„Srbská vláda spolu s ďalšími štátnymi inštitúciami preukázala, že to dokáže. V tomto zmysle je rad na niekom inom,“ povedal Starovič. Reagoval na kritiku opozičného poslanca Pavleho Grboviča (Hnutie slobodných občanov), že Srbsko je pod vedením súčasnej vlády od členstva v EÚ vzdialenejšie, ako bolo kedykoľvek predtým.
Minister v súvislosti s činnosťou vlády a štátnych inštitúcií v oblasti integrácie uviedol, že politické svedomie vlády je čisté. „Je to jasné, pretože začiatkom tohto mesiaca sme dostali šieste odporúčanie Európskej komisie na otvorenie 3. klastra,“ povedal Starovič. Zdôraznil, že Srbsko naďalej podporuje reformné procesy a že vláda bude aj v budúcnosti pracovať na zavádzaní reformného programu.