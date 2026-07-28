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ŠOK na pláži počas nočného kúpania: VIDEO Mužovi lietal nad hlavou DRON, nebolo možné mu uniknúť!

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(Zdroj: Repro foto X/Nexta)
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QINGDAO - Nočné kúpanie sa v čínskom pobrežnom meste Čching-tao skončilo pre jedného muža nečakaným zásahom. Keď porušil zákaz vstupu do mora po zotmení, okamžite ho odhalil hliadkovací dron vybavený reproduktorom. Ten ho počas celej doby sledoval z bezprostrednej blízkosti a hlasovým upozornením prinútil opustiť vodu. Miestne úrady ho zaviedli s cieľom znížiť riziko utopenia a ďalších nehôd.

Incident sa odohral na pláži v meste Čching-tao, kde po zotmení platí zákaz kúpania. Bezpilotné lietadlo, ktoré monitoruje pobrežie, zachytilo pohyb plavca vo vode aj napriek tme. Po jeho odhalení sa dron presunul priamo nad muža a z malej výšky ho neustále sledoval, čím mu prakticky znemožnil pokračovať v plávaní bez povšimnutia.

Dron následne aktivoval zabudovaný reproduktor. Prostredníctvom hlasového oznámenia plavca upozornil, že porušuje zákaz nočného kúpania, a vyzval ho, aby okamžite opustil more. Zábery z incidentu ukazujú, že tieto zariadenia neslúžia iba na monitorovanie situácie. Bezpečnostné zložky ich využívajú aj ako aktívny nástroj na zásahy priamo v teréne, pričom operátori ich ovládajú na diaľku.

Podobné bezpečnostné hliadky sú na čínskych plážach čoraz bežnejšie. Úrady tvrdia, že ich cieľom je predchádzať nebezpečným situáciám a znížiť počet tragických nehôd počas nočných hodín. Vďaka dronom dokážu bezpečnostné zložky dohliadať na dodržiavanie pravidiel aj tam, kde by bola kontrola ľudskými hliadkami oveľa náročnejšia.

Viac o téme: PlážČínaDronČching-taoZákaz nočného kúpania
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