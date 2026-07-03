Počet obetí bombového útoku v Damasku sa zvýšil na deväť

DAMASK- Počet obetí štvrtkového bombového útoku v sýrskom hlavnom meste Damask sa zvýšil na najmenej deväť, zranených je ďalších 20 ľudí, oznámilo sýrske ministerstvo zdravotníctva. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina, informuje o tom agentúra AP.
K výbuchu došlo v kaviarni v rušnej oblasti neďaleko Justičného paláca v centre Damasku. Explóziu podľa sýrskej štátnej televízie spôsobilo nastražené výbušné zariadenie.
Ani niekoľko hodín od spáchania útoku sa k nemu nikto neprihlásil. Bezpečnostné zložky ho vyšetrujú a oblasť pri kaviarni uzavreli. Ministerstvo vnútra by malo o svojich predbežných zisteniach informovať čoskoro.
Zdroje televízie al-Džazíra medzičasom uviedli, že neznáma osoba vošla do kaviarne, umiestila pod stôl provizórne výbušné zariadenie a potom budovu opustila, zrejme s úmyslom dostať sa k Justičnému palácu a spáchať tam ďalšie útoky.
Damaskom od zmeny režimu koncom roka 2024 otriaslo viacero podobných útokov. Výbuch bomby nastraženej v aute pred ministerstvom obrany v máji tohto roka zabil jedného sýrskeho vojaka a zranil ďalších najmenej 18 ľudí.
Sýrske úrady podľa al-Džazíry už dlhšie pracujú na odhalení spiacich teroristických buniek, ktoré sa snažia o destabilizáciu novej vlády po páde prezidenta Bašára Asada.