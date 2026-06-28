Blízky spolupracovník Mileia končí: Po škandále podal demisiu

BUENOS AIRES - Vedúci kancelárie argentínskeho prezidenta Manuel Adorni v sobotu podal demisiu pre škandál, ktorý viedol k vyšetrovaniu jeho výdavkov z posledných rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Adorni, ktorého prezident Javier Milei vymenoval do funkcie vlani v novembri, patrí medzi jeho najbližších spolupracovníkov. Krátko po Mileiovom nástupe do funkcie koncom roka 2023 sa stal jeho hovorcom. V rezignačnom liste Mileiovi Adorni píše, že „odchádza pokojne a vyrovnane, no predovšetkým s čistým svedomím,“ ale podľa Reuters čelí obvineniam z nezákonného obohacovania, lebo jeho výdavky podľa vyšetrovateľov nezodpovedajú priznaným príjmom.
Kritiku vyvolali aj viaceré Adorniho súkromné cesty
Kritiku vyvolali aj viaceré Adorniho súkromné cesty s rodinou vrátane dovolenky v prvej triede na ostrove Aruba počas vianočných sviatkov či letu súkromným lietadlom do Uruguaja počas karnevalu. Adorni tvrdí, že svoj majetok nadobudol ešte pred vstupom do politiky a všetky rodinné cesty financoval zo súkromných prostriedkov. „Nespáchal som žiadny trestný čin a na súde to dokážem,“ vyhlásil koncom apríla v argentínskom Kongrese počas prejavu o stave krajiny.
V júni však v rozhovore pre denník La Nación Adorni priznal, že roky nepriznával časť svojich úspor „ako všetci Argentínčania“. Uviedol, že opravil majetkové priznania za roky 2023 a 2024 a dodatočne priznal približne 500.000 dolárov, ktoré predtým neuviedol. Milei sa Adorniho v minulosti opakovane zastal. Aj v máji pre denník La Nación vyhlásil, že „Adorni v žiadnom prípade neodíde“ a že „nebude trestať nevinného človeka“. Reuters pripomína, že Milei v posledných týždňoch čelí dôsledkom obvinení z korupcie vo vládnych kruhoch, ako aj poklesu kúpnej sily obyvateľstva, ktorá zaostáva za infláciou. Podľa májového prieskumu agentúry Opina Argentina má Milei pozitívny obraz u 39 percent voličov, zatiaľ čo pred viac ako rokom jeho podpora dosahovala 53 percent.